AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi ve Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin konuşan Çelik, oldukça sert ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çelik'in açıklamalar şu şekilde; "Son tartışmaları yakınen takip ediyoruz. CHP merkezindeki tartışmaların bazı ayrıntılarına değineceğim. Bu çatışma, birilerinin kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmek üzere.

"ÖZEL'E BU İFADELERİ AYNEN İADE EDİYORUZ"

Siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat bunu aşan siyasi hakaret, hedef gösterme ve tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan kişilere aynen iade ediyoruz.

"YETERSİZLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN AK PARTİ'Yİ HEDEF ALIYOR"

İş şantaj, tehdit, hakaret konulara gelirse siyasi eşkıyalığa asla müsade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Birileri yalan siyaseti peşinde. Özel yetersizliğini gizlemek için AK Parti'yi hedef alıyor.

"ÇATIŞMA CHP'LİLERİN KENDİ İÇİNDE"

Son 2 günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Cumhurbaşkanımıza siyasi tehditte bulunana adım attırmayız. Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde.

Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamakta önemlidir. Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar.

"DEMOKRASİYİ TEHDİT EDEN OYUNLAR ORTAYA ÇIKMIŞ"

Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz Demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış. Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz."

