Haberler

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde. Son 2 günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Cumhurbaşkanımıza siyasi tehditte bulunana adım attırmayız" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye tartışmalarında AK Parti'nin olayın bir parçası olmadığını söyledi.
  • Çelik, Özgür Özel'in AK Parti'yi hedef alan ifadelerini 'yalan siyaseti' olarak nitelendirip iade etti.
  • Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik tehditlere izin vermeyeceklerini ve çatışmanın CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi ve Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin konuşan Çelik, oldukça sert ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çelik'in açıklamalar şu şekilde; "Son tartışmaları yakınen takip ediyoruz. CHP merkezindeki tartışmaların bazı ayrıntılarına değineceğim. Bu çatışma, birilerinin kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmek üzere. 

"ÖZEL'E BU İFADELERİ AYNEN İADE EDİYORUZ"

Siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat bunu aşan siyasi hakaret, hedef gösterme ve tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan kişilere aynen iade ediyoruz.

"YETERSİZLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN AK PARTİ'Yİ HEDEF ALIYOR"

İş şantaj, tehdit, hakaret konulara gelirse siyasi eşkıyalığa asla müsade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Birileri yalan siyaseti peşinde. Özel yetersizliğini gizlemek için AK Parti'yi hedef alıyor. 

"ÇATIŞMA CHP'LİLERİN KENDİ İÇİNDE"

Son 2 günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Cumhurbaşkanımıza siyasi tehditte bulunana adım attırmayız. Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde.

Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamakta önemlidir. Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar. 

"DEMOKRASİYİ TEHDİT EDEN OYUNLAR ORTAYA ÇIKMIŞ"

Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz Demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış. Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz."

Kaynak: Haberler.com
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRegal:

Hehe insndık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXeyati 2:

Evet gidin kendi kavgasini kendi bahcesinde yapin .nedir sizden cektiklerimiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları6j5t9hr66j:

İnandık ya tabi tabi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

Annesini toprağa verdi, bir gün sonra yanına defnedildi
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sonrası ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi