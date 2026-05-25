TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti heyeti ile birlikte Özgür Özel'i TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Görüşme sonrası ikilinin açıklama yapması bekleniyor.
Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün kararın tebliğ edilmesiyle CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır" açıklamasında bulundu. Özel'in Meclis'teki ilk ziyaretçileri DEM Parti heyeti oldu.
UNVANI DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan; Özel’in TBMM’deki makam odasında yer alan unvan değiştirildi. Odanın girişine “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı” yazılı tabela asıldı.
TBMM’YE YAZI GÖNDERİLDİ
Değişikliğin, mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesi sonrası yapıldığı öğrenildi.