Haberler

TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti heyeti ile birlikte Özgür Özel'i TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Görüşme sonrası ikilinin açıklama yapması bekleniyor.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün kararın tebliğ edilmesiyle CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır" açıklamasında bulundu. Özel'in Meclis'teki ilk ziyaretçileri DEM Parti heyeti oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, TBMM'deki makam odasında Özgür Özel ile görüşüyor.

Bakırhan ve Özel'in görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

UNVANI DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan; Özel’in TBMM’deki makam odasında yer alan unvan değiştirildi. Odanın girişine “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı” yazılı tabela asıldı.

TBMM’YE YAZI GÖNDERİLDİ

Değişikliğin, mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesi sonrası yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna güldüren yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Canın sağolsun Zeynep! Bu kez olmadı

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük bayram tatili başladı! İstanbul'da yollar boş kaldı
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Mantar toplarken kabusu yaşadı