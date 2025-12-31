Haberler

Balıkesir'de "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlendi

Balıkesir'de 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' düzenlendi
Güncelleme:
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' etkinliği Balıkesir'de yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ezgi ve marş dinletileri sunuldu. Konuşmalarında Mekke ve Kudüs'ün önemine vurgu yapıldı.

Balıkesir'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunması ve mehter takımı gösterisiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ezgi ve marş dinletileri sunuldu.

Programda konuşan AGD Balıkesir Şube Başkanı Hayrullah Arslantekin, sadece bir tarih hatırlamak için değil, bir ruhu diriltmek ve ümmet olmanın sorumluluğunu kuşatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, " Mekke'nin fethi, merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir, onurudur. Bu program, milletimizin manevi gündemini diri tutma gayemizin bir tezahürüdür." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Mekke ve Kudüs'ün Müslümanların vicdanında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mekke'nin fethi, intikamın değil affın, zorbalığın değil merhametin zaferidir. Bugün Filistin'de yaşananlar, tüm insanlığın bir sınavıdır. Çocukların ve sivillerin katledildiği zulmün karşısında sessiz kalmak ne vicdanımıza ne de inancımıza yakışır. Bu topraklarda zulüm varsa görmezden gelemeyiz."

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, Siyer-i Nebi Yarışması ödül töreni ve umre çekilişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
