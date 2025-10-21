Haberler

Balıkesir'de Kanlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürüp 7 kişiyi yaraladı. Emlik'in, evinde cesedi bulunan Olcay Özdemir'i de öldürdüğü belirlendi. Olay sonrası Emlik, polislerle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polislerce etkisizleştirilen Mustafa Emlik'in, evinde cesedi bulunan Olcay Özdemir'i de öldürdüğü belirlendi.

"Tehdit", "hakaret", "yağma", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" suçlarından hakkında 6 suç kaydı olan Mustafa Emlik'in (36), 2013'te İstanbul'da çalıştığı iş yerinde patronunu bıçakla yaraladığı, bu suçtan 2019'da 22 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve Burhaniye T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumuna getirildiği, 26 Haziran 2025'te Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumuna geçiş hakkı kazandığı ancak teslim olmayıp firar ettiği öğrenildi.

Edremit'te bir inşaat firmasında çalışan Emlik'in burada A.C'ye aşık olduğu, olay günü ise İkizçay Mahallesi'nde Olcay Özdemir'i (30) henüz bilinmeyen nedenle evinde 5 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Evden çıkıp uzman çavuş Kemal Ekri'nin 46 AHZ 090 plakalı otomobilini durdurup tabancayla Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbeden Emlik'in, aşık olduğu A.C'nin ağabeyi D.C'yi de yaralaması sonrası A.C'nin eski erkek arkadaşı R.Ö'yü de iş yerinde yaraladığı anlaşıldı.

Emlik'in araçla kaçarken tartıştığı V.Ö'yü boğazından, adres sorduğu R.K'yi ise bacağından yaraladığı tespit edildi.

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı yol vermediği için tabancayla öldüren Emlik'in yanındaki M.N'yi yaraladığı, daha sonra Ülkü Yolu'ndan Hamidiye Mahallesi'ne ilerlerken "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibiyle girdiği silahlı çatışmada polis memuru İ.G'yi vurduğu, ana yola çıkıp Balıkesir istikametine ilerlerken polis memuru Ü.I'yı da yaraladığı öğrenildi.

Diğer ekiplerin müdahalesiyle burada etkisiz hale getirilen Emlik'in olay gecesi gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaşıldı. Görüntülerde, Emlik'in adres sorduğu R.K'yi aracın içinden ateş ederek bacağından yaralaması, R.K'nin bir iş yerinin önünde ambulansı beklemesi ve Emlik'in büfeye gelerek R.Ö. ile D.C'yi yaralayıp caddede yürüdüğü anlar yer aldı.

Olay

Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Emlik, polislerle yaşanan çatışmada etkisizleştirilmişti.

Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Çalık ve Özdemir'in cenazesi ise Edremit'te düzenlenen töreninin ardından defnedilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
500
