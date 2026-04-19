İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul açıklarındaki Panama bandıralı bir gemiye ortak operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen aramalar sonucunda geminin gizli bölmelerine saklanmış 106 kilogram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 MİLYON TL

Piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Üç kritik kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilen bu baskın, zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin en güncel halkası oldu.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Zehir tacirlerine geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur.

Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir.

"BARONLARIN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu "Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans" ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

Kaynak: Haberler.com