Balıkesir'de 3 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin çalıştığı emlak satış ofisinin ortaklarına gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in (36) cezaevi firarisi olarak aranırken yanlarında 'gayriresmi' olarak çalıştığı ileri sürülen emlak satış ofisinin ortakları Kadir S., Kemal Y. ve Emre Bekir G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, gazetecilerin 'Emlik'in arandığını biliyor muyudunuz?' soruna ise "Bilmiyorduk" diye karşılık verdi.

Edremit'te 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçan Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı tabancayla vurup öldürdü, Melih Nergis'i yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı. Polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık karnından yaralandı, saldırgan ise vurularak öldürüldü. 2'si polis, toplam 7 yaralı, çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Mustafa Emlik'in çatışmadan kısa süre önce Güre Mahallesi'ndeki halı sahaya gittiği, maç yapanlara hakaret ederek, havaya ateş edip korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi.

Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde toprağa verildi.

EVDE DE 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayanlar, 20 Ekim'de zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Ulaşılan delillerden Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan Emlik'in Özdemir'i tanıdığı, bir süredir yanında kaldığı ileri sürüldü.

Mustafa Emlik'in ilk olarak Özdemir'i öldürdükten sonra cezaevi firarisi olarak aranırken 'gayriresmi' olarak çalıştığı emlak satış ofisinde tanışıp, defalarca kez arkadaşlık teklifi yaptığı ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak yaraladığı, diğer kişilere ise spontane olarak ateş ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Firari Mustafa Emlik'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit' gibi suçlardan yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Emlik'in 2013'te İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 2018'de tutuklu olduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve Eylül 2019'da yakalanıp cezaevine konulduğu öğrenildi. Tüm bu suçlardan 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı. Emlik, Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran'da salıverildi. Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, böylelikle 2'nci kez firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Emlik'in cezaevi firarisi olarak aranırken yanlarında 'gayriresmi' çalıştığı öne sürülen emlak satış ofisinin ortakları Kadir S., Kemal Y. ve Emre Bekir G.'yi gözaltına alındı. Emlik'in faaliyetleri ve olay öncesi bağlantılarıyla ilgili sorgulanan şüpheliler, Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının "Şahsın aranıyor olduğunu bilmiyor muydunuz?" sorusuna ise 3 şüpheli de "Bilmiyorduk" yanıtını verdi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.