Balıkesir'de Arıtma Tesisi İşçilerinin Cenazeleri Toprağa Verildi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne ait arıtma tesisinde gazdan etkilenerek hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri toprağa verildi. Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin terfi istasyonunda pompa arızasını tamir ederken kuyuda açığa çıkan gazdan etkilenmeleri nedeniyle dün yaşamını yitiren Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç için tören düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailelere başsağlığı diledi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne ait arıtma tesisinde gazdan etkilenerek hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri toprağa verildi.

Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin terfi istasyonunda pompa arızasını tamir ederken kuyuda açığa çıkan gazdan etkilenmeleri nedeniyle dün yaşamını yitiren Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç için tören düzenlendi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazeler, BASKİ Genel Müdürlüğü binasının bahçesine getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunan, dualar edilen ve İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından helallik alınan törende işçilerin aileleri büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Her zaman Balcı ve Karakoç'un ailelerinin yanında olacaklarını belirten Yılmaz, "Bu acıyı dindirecek hiçbir şey yok. Ailelerimiz artık bizim ailemiz. Çok üzüldük, bütün BASKİ çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Acının tarifi yok. İnşallah bu acıyı da hep birlikte sararak dindirmeye çalışacağız." dedi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altıeylül ilçesi Halalca Mahallesi'ne götürülen Balcı ve Karakoç'un cenazeleri, öğle vakti kılınan namazların ardından mahalle mezarlığında defnedildi.