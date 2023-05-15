Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

BALIKESİR'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP ise 1'er milletvekili çıkardı.

BALIKESİR'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP ise 1'er milletvekili çıkardı. AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düşerken, CHP ve İYİ Parti'de vekil sayısı aynı kaldı. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısı 990 bin 605 olan Balıkesir'de 903 bin 289 seçmen sandık başına gitti. Balıkesir İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 302 bin 740 oy ile 4, 279 bin 666 oy alan CHP 3, 131 bin 971 oy alan İYİ Parti ile 71 bin 404 oy alan MHP 1'er vekilini Meclise gönderdi.

Ekrem Gökay Yüksel, MHP içinde ülkü ocaklarından yetişip, uzun süre başkanlık görevini yürüttü. MHP Balıkesir İl Başkanlığı yaptı.