Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızıl Mahallesi'nde Tozluyan Şelalesi'ne balık tutmaya giden Hasan Ülkü (48), ayağı kayıp düşünce kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı. Düştüğü yerden kalkamayan Ülkü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD Arama Kurtarma, UMKE, jandarma ve STK arama kurtarma ile köpekli arama ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin ulaştığı Ülkü'nün ilk müdahalesi, olay yerinde yapıldı. Ülkü, yürüyemeyecek durumda olduğundan, sarp ve dik arazi nedeniyle, tahliye için bölgeye helikopter istendi. Ekipler tarafından sedyeyle helikoptere alınan Hasan Ülkü'nün tedavisi sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Öte yandan kurtarma operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.