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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatını kaybeden devlet büyüklerinin saygı duruşuyla anıldığı etkinlikte, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Turganer konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının Rumlar tarafından yıllardır maruz kaldığı baskı ve zulme, Türkiye'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na ve KKTC'nin kuruluş sürecine değindi.

KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olduğunu hatırlatan Turganer, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, kardeş Türk devletleri ile ilişkilerini daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaktadır. TDT çatısı altında kurumsallaşan işbirliklerimizi her alanda daha da ileriye taşıma kararlılığı içindeyiz." dedi.

Turganer, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliği, ticaret, turizm, sağlık ve yükseköğrenim alanlarındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini ve arttığını belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerde yakalanan ivme, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Kıbrıs Türkü'ne verdiği desteğin somut bir yansıması ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına verilen güçlü mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlham Aliyev'in, "Türk dünyasından başka ailemiz yoktur." sözünün tüm Türk dünyasının birliği ve beraberliğinin devamlılığı için kıymetli yol haritası olduğunu ifade eden Turganer, "Nisan 2024'te Azerbaycan Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk grubunun kurulması da iki kardeş ülke ilişkilerinin daha dinamik olmasını sağlamıştır. Parlamentolar arası dostluk gruplarımız faaliyete başladıkları günden itibaren çok yoğun ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Turganer, KKTC'nin ambargo ve izolasyonlara rağmen gelişerek güçlenmeye ve kalkınmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ve haklarının teslim edilmesi ile mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

İzolasyon, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini ve bağımsızlık ideallerini sarsamadı

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Feyziyev, KKTC'nin Türk dünyası tarihinde milli iradenin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır haklarını kararlılıkla savunduğunu dile getiren Feyziyev, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin bağımsızlığını ilan ettiğini ve bu tarihten itibaren adada barış ve istikrarın tesis edildiğini söyledi.

Bağımsızlık ilanının üzerinden geçen 43 yılda Kıbrıs Türklerinin Batılı ülkelerin çifte standartlarına dayanan ayrımcı politikalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirten Feyziyev, onlarca yıldır uygulanan siyasi ve ekonomik izolasyonun Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini ve bağımsızlık ideallerini sarsamadığını vurguladı.

Feyziyev, KKTC'nin Türkiye'nin kararlı ve sürekli desteğiyle geliştiğini, vatandaşlarına güvenli ve onurlu bir yaşam koşulu sağlama ve adada istikrara katkıda bulunma kapasitesini dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin son yıllarda giderek geliştiğine dikkati çeken Feyziyev, bu ilişkilerin Türk dünyası içinde doğrudan temas, verimli işbirliği ve karşılıklı kalkınma için geniş imkanlar sunduğunu anlattı.

Feyziyev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in KKTC'ye desteklerinden bahsederek, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü politikaya bağlı kalarak halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek, ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkileri daha da geliştirmek, halklarımız arasında güvenilir bir köprü olma misyonunu başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuklara, Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.

Kaynak: AA