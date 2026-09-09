Bakü'de 14. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu başladı

Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerleri üzerine geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun 14'üncüsü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumun açılışı, 1926'da Birinci Türkoloji Kurultayı'nın gerçekleştirildiği tarihi binada yapıldı.

Sempozyumun açılışına Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir ile sempozyum başkanları Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin katıldı.

AMİA Başkanı Habibbeyli, açılışta yaptığı konuşmada, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın Türkoloji tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 100 yıl sonra aynı mekanda düzenlenen sempozyumun bu bilimsel mirasın devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Habibbeyli, Bakü'nün Türkoloji çalışmalarının tarihindeki özel konumuna işaret ederek, Altay toplulukları üzerine yürütülen araştırmaların farklı bilim dallarının katkısıyla ele alınmasının Türk dünyasının ortak kültürel ve bilimsel mirasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sempozyumun başkanlarından Prof. Dr. Şahin de toplantının Bakü'de gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkoloji tarihinin önemli dönüm noktalarından 1926 Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılını hatırladıklarını ve sempozyumu bu önemli yıl dönümü dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

Şahin, 100 yıl önce Bakü'de bir araya gelen bilim insanlarının Altay dilleri, Türk dilleri, tarih, kültür ve topluluklar üzerine önemli tartışmalar yaptığını belirterek, bugün gerçekleştirilen sempozyumun bu konuların farklı bilim dallarının imkanlarından yararlanılarak ele alınabileceği önemli bir bilimsel platform haline geldiğini kaydetti.

Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren ise "Altay Toplulukları Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlığıyla düzenlenen sempozyumun 1926'da aynı binada gerçekleştirilen Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına denk geldiğini söyledi.

Bir asır önce farklı ülkelerden bilim insanlarını Bakü'de buluşturan kurultayın, Türkoloji araştırmalarının uluslararası bir bilim alanı haline gelmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirten Eren, bugün ise Altay toplulukları üzerine yapılan araştırmaların ulaştığı noktayı ve geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Eren, Avrasya tarihinin birbirinden kopuk toplumların tarihi olmadığını, sürekli temas halinde bulunan ve birbirinden etkilenen toplumların müşterek tarihi olduğunu vurgulayarak, İpek Yolu'nun fikirlerin, inançların, dillerin, sanatların ve teknolojilerin dolaştığı büyük bir medeniyet koridoru olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri İşbilir, 1926 Bakü Kurultayı'nın üzerinden geçen 100 yılın ardından Türk dünyası hakkında bilgi üretmenin yanı sıra Türk dünyasının kendi bilimsel kavramlarını, yöntemlerini ve araştırma gündemini üretebilmesinin önem taşıdığını belirtti.

İşbilir, "Takip etmekten, refleks üretmekten proaktif veya aksiyoner bir tavra geçmek her alanda olduğu gibi bu alanda da şarttır." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Selvi, kurumun Türklerin dünya tarihindeki gerçek yerini bilimsel yollarla ortaya çıkarmak ve geleceği inşa etmek görevini azim, kararlılık ve bağlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Selvi, arkeolojiden sanat tarihine, siyasi tarihten kültürel, sosyal ve askeri tarihe kadar geniş bir alanda araştırmalar yürüttüklerini ve yayınladıkları binden fazla eser ile dergileri dünyanın farklı yerlerindeki akademisyenlerin istifadesine sunduklarını belirterek, sempozyumla Altay araştırmalarının medeniyet hafızasındaki ilmi birikimine yeni bir halka eklendiğini ifade etti.

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mustafayev, Türk dünyasının uluslararası arenadaki öneminin artmasına paralel olarak Altay çalışmaları ve Türkolojinin öneminin de arttığını söyledi.

Mustafayev, ortak mirasa sahip çıkmak ile ortak mirası tekelleştirmek arasında önemli bir fark bulunduğuna dikkati çekerek, Altay kavramının Türk dünyası kavramına alternatif veya onun yerine geçebilecek ayrı bir tarihi-kültürel çerçeve olarak sunulmasının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sempozyumda Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Hindistan, Çin, Güney Kore, Japonya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya Federasyonu'nun aralarında bulunduğu ülkelerden toplam 110 bilim insanı bildiri sunacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle düzenlenen sempozyum, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA