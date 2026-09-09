Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Çin'de kene ısırmasının ardından ateş şikayetiyle hastanelere başvuran kişiler üzerinde yürütülen araştırmada daha önce bilinmeyen bir virüs ortaya çıkarıldı. Bilim insanları yeni virüse Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) adını verdi.

Araştırmanın sonuçları 2 Eylül'de dünyanın önde gelen tıp yayınlarından New England Journal of Medicine'da (NEJM) yayımlandı.

3 BİNDEN FAZLA HASTA İNCELENDİ

Bilim insanları, kene teması bulunan ve ateş şikayeti yaşayan 3 bin 163 hastayı inceledi. Hastaların yüzde 10,4'ünde ALTNV enfeksiyonuna ilişkin RNA veya IgM antikoru tespit edildi.

Dabie bandavirus (DBV) testi negatif çıkan hastalarda ise ALTNV pozitifliği yüzde 15,1 olarak belirlendi.

HALSİZLİK VE MİDE-BAĞIRSAK SORUNLARI ÖNE ÇIKTI

Yalnızca ALTNV enfeksiyonu bulunan hastaların yüzde 84'ünde halsizlik, yüzde 80'inde mide-bağırsak sorunları görüldü. Hastaların yüzde 38'inde trombosit düşüklüğü, yüzde 36'sında ise karaciğer veya diğer dokulardaki hasara işaret edebilen aminotransferaz yüksekliği tespit edildi.

Araştırmadaki önemli ayrıntı ise yalnızca ALTNV enfeksiyonu bulunan hastaların tamamının iyileşmesi oldu.

İKİ VİRÜSÜ AYNI ANDA TAŞIYAN 7 HASTA ÖLDÜ

Araştırmacılar, ALTNV ile daha önce bilinen Dabie bandavirusun aynı anda görülmesinin hastalığın seyrini ağırlaştırabileceğini belirledi.

Her iki virüsün tespit edildiği 38 hastada solunum sorunları ve böbrek fonksiyon bozuklukları daha yüksek oranda görüldü. Bu gruptaki 7 hasta hayatını kaybetti. Araştırma, ölümlerin ALTNV'nin tek başına neden olduğu anlamına gelmediğini özellikle önemli kılıyor; can kayıpları iki virüsün birlikte bulunduğu hastalarda gerçekleşti.

47 BİNDEN FAZLA KENE TARANDI

Bilim insanları araştırma kapsamında Çin'in 15 eyaletinden toplanan 47 bin 428 keneyi de inceledi. ALTNV genetik materyali kenelerin yüzde 1,29'unda bulundu. En yüksek oran ise Haemaphysalis longicornis olarak bilinen Asya uzun boynuzlu kenesinde tespit edildi.

Laboratuvar deneylerinde bu kene türünün virüsü farklı yaşam evrelerine ve yumurtalarına aktarabildiği, ayrıca farelere bulaştırabildiği belirlendi.

ARAŞTIRMACILARDAN TANI UYARISI

Araştırmacılar, ALTNV ile Dabie virüsünün aynı bölgelerde ve aynı kene türü aracılığıyla dolaşmasının doğru teşhisi daha önemli hale getirdiğini belirtti. Özellikle kene kaynaklı hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde iki enfeksiyonun birbirinden ayırt edilmesi gerektiği vurgulandı.