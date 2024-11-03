Kazaya müdahale eden polis, İETT otobüsünün altında kalarak şehit oldu
İstanbul Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis memuru Ogün Yürümez'e İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Yürümez şehit oldu.
Feci kaza Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. Zabıta aracı, bir otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.
KAZAYA MÜDAHALE EDİYORDU
Maddi hasarlı kazaya müdahale edenTrafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez'e İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan polis şehit oldu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.