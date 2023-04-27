Bakırköy'de avukat ve müvekkilini öldüren sanığa 'akli dengesi yerinde' raporu

BAKIRKÖY'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Türkoğlu'nun cezai sorumluluğu tam çıktı. İstanbul Barosu'ndan sanığa atanan ikinci avukat da duruşma öncesi görevinden istifa etti. Servet Bakırtaş'ın kızı avukat Elif Bakırtaş, "Ben mesleği babamdan öğrenmek istiyordum ama artık yok. Eğer doğrudan zarar gören bir avukat arıyorsanız o benim. Lütfen baroların katılma taleplerini kabul edin" dedi. Mahkeme İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'nin katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verdi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Abdullah Türkoğlu bulunduğu cezaevinden getirilirken öldürülen Servet Bakırtaş'ın kızı avukat Elif Bakırtaş, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen Avukat Gökhan Bozkurt, Tekirdağ Barosu Başkanı Avukat Egemen Gürcün, Kırklareli Barosu Başkanı Avukat Turgay Hınız ve baroya kayıtlı çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu. Avukatlar duruşmaya yakalarına taktıkları avukat Servet Bakırtaş'ın fotoğrafıyla katıldı. Önceki duruşmada sanık avukatının görevinden istifa etmesi üzerine sanık Abdullah Türkoğlu'na yeni atanan avukatın da duruşma öncesi mahkemeye istifa dilekçesi sunduğu belirtildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapora göre Abdullah Türkoğlu'nun cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

"BİZE 'GELMEYİN SİZİ DE VURURUM' DEDİ"

"DOĞRUDAN ZARAR GÖREN BİR AVUKAT ARIYORSANIZ O BENİM"

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