Bakırköy Belediyesi zabıtaları yerli-yabancı ziyaretçilerin önünde Nobel Expo Fuarı'nı bastı
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Bakırköy Belediyesi zabıtaları, şu sıralar yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla başlayan Nobel Expo Fuarı'na baskın düzenledi. Bu sırada içeride olan katılımcılar şaşkınlık yaşarken, fuar başkanı Erhan Çelik bir süre zabıtalarla tartıştı.
Bakırköy Belediyesi ile Nobel Expo Fuarı'nı düzenleyenler arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda fuar alanına baskın düzenleyen zabıta ekipleri, bugün bir kez daha Nobel Expo Fuarı'na giderek, fuarı düzenleyenlerle tartıştı.
Elde edilen bilgilere göre ani şekilde fuar alanına giren belediye ekipleri, stantların gezildiği sırada masalardaki firma levhalarının boylarını ölçüp, tabela vergisi almak isteyince gerginlik çıktı.
Bu sırada bölgeye gelen Fuar Başkanı Erhan Çelik ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Zabıtaların tavrına tepki gösteren Çelik, "Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Zabıtaların gerçekleştirdiği ani baskın nedeniyle fuarın açılış yapamadığı öğrenilirken, ziyaretçilerin de olaydan dolayı fuar alanını terk ettikleri belirtildi.