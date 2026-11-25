(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan "hasta tutsakların ailelerini" ziyaretinde, "Bu ülkenin yüz binlerce insanını yoksullaştıran, cebinden alan, kesesinden alan, yatırdığı fonu hiç edenler de hasta tutsak diye bırakılıyor. Böyle adalet olmaz, böyle vicdan olmaz. Bu adaletin karşısında dururuz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan "hasta tutsakların ailelerini" ziyaret etti. Adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğine dikkati çeken Bakırhan, şunları söyledi:

"Kürt olunca, muhalif olunca, sosyalist olunca, düşünce ve ifadelerini dile getiren muhalif olunca başka bir hukuk uygulanıyor ama AK torpilli olunca, AK Partili olunca, Bakan olunca başka bir hukuk uygulanıyor. Bu ülkede trilyonlarla tartışılan bir AK Partili yönetici, günler sonra cezaevinden serbest bırakılıyor. Neymiş? 'Sağlık sorunları' varmış. Be insaf. Be insafınız kurusun. Yıllardır ATK'den 'Cezaevinde kalamaz' raporu alan onlarca arkadaşımız var. Cezaevinde 400'ü ağır olmak üzere dördüncü evre, üçüncü evre kanser olan insanlar var. Onlar AK Partili olmadığı için mi orada kalıyorlar.

"BU MUDUR İNSANLARA SAYGINIZ"

Bakan'a gelince, 3-5 günde karar verebiliyorsun, bir insanı bırakabiliyorsun ama dördüncü evre kanser olduğunu bildiğiniz insanları yıllardır cezaevinde tutuyorsunuz. Her gün cezaevinden cenazeler çıkıyor. Her gün insanların, yaşamını yitiren insanların tabutlarını omuzlarımızda kaldırmaya çalışıyoruz. Buna artık bir son verilsin. Cezaevindeki hasta tutsaklar konusunda iktidar bir an önce elini taşın altına koysun. Hasta cezaevinde doktora erişemiyor, ilaca erişemiyor, hastaneye gitmek için aylarca sıra, kuyruk bekliyor. Gidince de beyefendiler elindeki kelepçeyi açmıyorlar. Doğru düzgün tedavi etmiyorlar. Bir poşet neye yaradığı belli olmayan ilaç verip tekrar cezaevine gönderiyorlar. Bu mudur insanlara saygınız? Bu mudur hastaya saygınız?"

"Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir savaşında, hiçbir çatışmasında hasta olana zulüm yapılmadığını" ifade eden Bakırhan, en büyük savaşlarda, çatışmalarda dahi hasta olanları ayrı bir yere koyduklarını, tedavileri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bizde maalesef iktidar gözü, kulağı kapalı. Hasta olanı görmüyor. Hasta olanın tam tersine yaşamını yitirmesi için kuralları, kanunları gittikçe zorlaştırıyor. Onun için bir kez daha buradan Adalet Bakanlığı önünden Sayın Bakan'a da sesleniyoruz: Yeni geldiniz, biraz yeni şeyler yapın. Biraz Kürde, cezaevindeki siyasi tutsağa düşman, karşıt yaklaşımları bu dönem lütfen ortadan kaldırın. Dördüncü evre hasta olmuş bir insan dışarı çıkıp tedavisini gördüğünde nasıl bir zararı dokunacak bu ülkeye.

"TEK BİR CENAZE DAHİ İSTEMİYORUZ"

Elinde silahları olanların bile silah bırakmaya çalıştığı bu süreçte, barışçıl çözümü tartıştığımız bu süreçte her gün orada insanlarımızın, siyasi tutsakların, hasta tutsakların cenazesini almak bu süreçle aynı oranda ilerlemiyor. Samimiyseniz, bu konuda samimiyetle bu sürece inanan, adım atan, elinden geleni yapan insanların, kardeşlerini, yoldaşlarını, birlikte mücadele eden insanlarını, hasta tutsaklarını bir an önce serbest bırakın. Tek bir cenaze dahi istemiyoruz. Tek bir cenaze dahi artık gelmesin."

"İktidarın samimiyetinin en önemli testinin cezaevindeki hasta tutsaklar olduğunu" kaydeden Bakırhan, hukukun çifte standartlı uygulandığını belirtti. Bakırhan, şu görüşleri dile getirdi:

"Bakan'a uyguladığınızı dördüncü evre hasta Evin Zapsu'ya, Nevroz Bozkurt'a, Botan Karsu'ya da uygulayın. Bir an önce hasta tutsakların serbest bırakılmalarını istiyoruz. Tedavilerini dışarıda, hastanede, ailelerinin yanında yapmalarını istiyoruz. Bu sürece de olumlu bir katkı sunacaktır. Bu sürece güvensiz bir şekilde duran insanlara da bir güven verecektir. Bu sürecin toplumsallaşmasını da sağlayacaktır.

"BENİM AKRABAM HATİCE YILDIZ, KIZINA VE ONUN ARKADAŞINA PARA YATIRDIĞI İÇİN CEZAEVİNDE"

Benim akrabam olan Hatice Yıldız, 77 yaşında. Fondan trilyonları götürdüğü için cezaevinde değil. Kızına para yatırmış, kızının yanındaki yoksul bir tutsak arkadaşımıza da kendi cebinden, mutfağından, kesesinden birkaç kuruş para yatırmış. Örgüt üyeliğinden ceza verdiler, dört yılı aşkın bir süre. Hatice Yıldız para götürmedi, zenginleşmedi. Türkiye'de yoksulların, emekçilerin, emeklilerin, çalışanların cebinden aşırmadı. O hasta tutsak cezaevinde ölümü bekliyor. Bu ülkenin yüz binlerce insanını yoksullaştıran, cebinden alan, kesesinden alan, yatırdığı fonu hiç edenler de hasta tutsak diye bırakılıyor. Böyle adalet olmaz. Böyle vicdan olmaz. Bu adaletin karşısında dururuz. Bu vicdansızlığı teşhir ederiz.

Evlatlarının bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve tedavisini evinde görmesini isteyen annelerimizin taleplerini sonuna kadar destekliyoruz. Onlar burada olduğu müddetçe biz de olmaya devam edeceğiz. Onların kardeşlerini, çocuklarını, eşlerini hasta tutsakları bir an önce serbest bırakın diyoruz. AK torpillilere çalışan ATK yıllardır masasında bekleyen dördüncü evre kanser hastalarının da bir an önce bir zahmet raporunu oluşturup ilgili kurumlara göndersin."

Kamuoyunu cezaevindeki hasta tutsaklar için harekete geçmeye ve duyarlı olmaya çağıran Bakırhan, siyasi partilere de bu meselede bir araya gelme çağrısında bulundu. Tuncer Bakırhan, "Eğer bu ülke demokratikleşecekse, önce hasta tutsakların aileleriyle dayanışarak demokratikleştirebiliriz. Bir arada olabilirsek demokratikleştirebiliriz. Onun için biz ailelerimizle bir arada durmaya, olmaya, cezaevindeki haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında direnmeye, onların sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA