Bakımevinde hayvanlara kötü muamale davasında sanıklara beraat

ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla 4 kamu görevlisinin 5'er ay hapis cezasına, belediyenin itirazı sonrası üst mahkemenin geri iade ettiği davanın duruşmasında, mahkeme suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Hayvan hakları savunucusu veteriner hekim Türkan Ceylan, "Bilirkişi raporları çok açık ve netti. Bugün tanığımız dinlendi. Bu karar, 'Siz sokaktaki barınaktaki hayvanın boğazını keserek öldürebilirsiniz ve hiç ceza almazsınız çünkü kamu malına bir zararı yoktur' demektir" dedi.< Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda bakımevinde Ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. Toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi. Geçen yıl mart ayındaki karar duruşmasında, sanıklar V.T., F.G., K.Y.Ü. ve H.H.D., görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay, 1 ay da iyi hal indirimi olmak üzere 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.