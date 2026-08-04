Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde ÇED iptali Danıştay'da

Haber: Buse ÖZBEY

(KAHRAMANMARAŞ) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne yapılması planlanan 5. ve 6. ünite ilavesine ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararını iptal eden Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi kararını Danıştay'da temyiz etti. Şirketin temyiz dilekçesinde, "mahkemenin kararına dayanak alınan bilirkişi raporunun bilimsel yöntemden uzak, teknik kriterlerden yoksun ve denetlenebilir nitelikte olmadığını" ileri sürdü.

Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne ilave edilmesi planlanan 5. ve 6. ünitelere ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Bakanlık ve şirket söz konusu kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, bozulması ve davanın reddedilmesi istemiyle Danıştay'a başvurdu.

"EKOLOJİK ETKİLER YORUMA DAYALI"

Şirket tarafından sunulan temyiz dilekçesinde, mahkemenin kararına dayanak alınan bilirkişi raporunun bilimsel yöntemden uzak, teknik kriterlerden yoksun ve denetlenebilir nitelikte olduğu ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca, ruhsatın geçersiz olduğu yönündeki değerlendirmenin hukuki ve teknik dayanaktan yoksun olduğu, kömür rezervine ilişkin değerlendirmenin mühendislik standartlarına aykırı olduğu, toz emisyonu hesaplarının bilimsel gerçeklikten uzak olduğu, sağlık koruma bandına ilişkin değerlendirmenin belirsiz ve sonuçsuz olduğu, toprak derinliğine ilişkin değerlendirmenin somut veriden yoksun olduğu, zemin etüdüne ilişkin değerlendirmenin mühendislik uygulamalarına aykırı olduğu ve ekolojik değerlendirmenin tamamen yoruma dayalı olduğu öne sürüldü.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTEN YOKSUN"

Şirket dilekçesinde ayrıca, Afşin-Elbistan Havzası'nda yeterli kömür rezervinin bulunduğu, projenin Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında yer aldığı ve yeni ünitelerin devreye alınmasıyla ilave istihdam sağlanacağı belirtilerek, bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı savunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının temyiz dilekçesinde ise mahkemenin, bilirkişi raporlarına yönelik itirazları değerlendirmeden karar verdiği ileri sürüldü. Dilekçede, kararın eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayandığı belirtilerek öncelikle yürütmenin durdurulması, ardından kararın bozulması talep edildi.

Bakanlık, bilirkişi raporunda meteoroloji ve biyoloji alanlarında nihai ÇED Raporu'nun bilimsel kriterlere uygun olduğunun tespit edildiğini, diğer disiplinlerdeki olumsuz değerlendirmelerin ise yeterli gerekçeye dayanmadığını savundu. Dilekçede, atıksu arıtma tesisi kapasitesi, zemin etütleri, hava kalitesi modellemeleri ve emisyon hesaplamalarına ilişkin bilirkişi tespitlerine tek tek itiraz edilerek, ÇED Raporu'ndaki değerlendirmelerin ilgili mevzuata uygun olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA