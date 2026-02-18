Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan öncesi taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 6'sı "sağlığı tehlikeye düşürecek" kategorisinde olmak üzere toplam 54 yeni ürün eklendi. Açıklanan ürünler arasında kavurma, kıyma, sucuk, zeytinyağı ve tereyağı gibi temel gıdalar da yer aldı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.
KIYMAYA KANATLI ETİ KOYMUŞLAR
Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.
DANA SUCUKTA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Son testlerde; bazı markaların 'sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
KAVURMADA KALP ETİ
25 E.L. Erzurum Lezzet isimli markanın ise kavurmaya sakatat eti koyduğu tespit edildi.