Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.

KIYMAYA KANATLI ETİ KOYMUŞLAR

Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

DANA SUCUKTA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Son testlerde; bazı markaların 'sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

KAVURMADA KALP ETİ

25 E.L. Erzurum Lezzet isimli markanın ise kavurmaya sakatat eti koyduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı