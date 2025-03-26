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Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyareti için başvuru yapıldı, değerlendiriliyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili konuştu.

Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için başvuru yapıldığını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." dedi.

"DOSYALARIN DURUMUNU BİLMEK LAZIM"

Bakan Tunç gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bunların içerisinde olaylara karışmış eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım araştıralım. Orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım." diye konuştu.

"ÖZEL'İN BUNLARDAN VAZGEÇMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin Tunç, "Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika burada bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onları boykota davet edilmesi doğru değil bunlar yanlış şeyler bunlardan vazgeçilmesi lazım." dedi.

"BU ACILARIN ÜZERİNDEN POLEMİK YAPILMAZ"

Tunç, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ait bilirkişi raporuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kartalkaya ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi eğitim raporları savcılığa sunuldu. Sonra sayın Özel hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden birtakım dezenformasyonlar yaptı. 78 canimizi kaybettik orada 36 çocuktu bu acıların üzerinden polemik yapılmaz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Partililerle tokalaşmasının ardından grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ile başlayan süreç devam ediyor. DEM Parti heyeti, İmralı görüşmeleri ve siyasi parti ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısını okumuştu. Çağrı metninin ardından terör örgütü PKK karara uyacaklarını açıklamıştı. Süreç devam ederken DEM Parti'den yapılan son açıklamada ise İmralı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mesajının yayınlanmadığı belirtilmişti.

Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

öyle olmaz saraya getirin rahat etsin :) hesap vakti sizede gelecek!!!!!

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Haber YorumlarıSefs:

DEGERLENDİRİN BAKALİM,SECİM ZAMANİDA HALKDA DEGERLENDİRECEK...

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Haber YorumlarıHakan Demir:

Çok güzel değerlendirin Beklenen performans bu olsa gerek

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Ciğersizler, yüzsüzler, basiretsizler !!!

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

barış güzel şey. kan davası gütmek doğru değil. artık herkes bulunduğu yerden VATANIN VE DEVLETİN BİRLİĞİ PAYDASINDA BULUŞUP, kucaklaşmalı. alt yapısını devletimiz oluşturur. ama duygusallıkla tepki vermek değil. ben türküm ama kürt akrabalarım var. biz kardeşiz.

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Haber YorumlarıEko cCc:

Şehitlerimizi düşün ey bakan!!! Hiç mi için sızlamaz!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Pazarlik yapmiyoruz....sartsiz hersey ....ak suru huloggg

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Haber YorumlarıSebati Can:

Demirtaş heykelini dikecek diye bas bas bağırıyorlardı. Kendileri daha fazlasını yapıyor.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Millet merakla bekliyor ne yapacağınızı.Serbest mi birakacaksiniz haini,mecliste mi konusturacaksiniz ne yapacaksınız seçimden önce yapinda ben ve aziz millet! ona göre davransın..!!!

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

İmamoğlu ve Yavaş'ın tasviye süreçlerinde Kürtlerin sokaklarda olmaması için sadece bir oyalama süreci.Şu an bu süreç bitince tutuklanacak Kürtlerin dosyaları savcılıklarda hazırlanıyor

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