Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili konuştu.

Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için başvuru yapıldığını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." dedi.

"DOSYALARIN DURUMUNU BİLMEK LAZIM"

Bakan Tunç gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bunların içerisinde olaylara karışmış eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım araştıralım. Orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım." diye konuştu.

"ÖZEL'İN BUNLARDAN VAZGEÇMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin Tunç, "Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika burada bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onları boykota davet edilmesi doğru değil bunlar yanlış şeyler bunlardan vazgeçilmesi lazım." dedi.

"BU ACILARIN ÜZERİNDEN POLEMİK YAPILMAZ"

Tunç, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ait bilirkişi raporuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kartalkaya ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi eğitim raporları savcılığa sunuldu. Sonra sayın Özel hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden birtakım dezenformasyonlar yaptı. 78 canimizi kaybettik orada 36 çocuktu bu acıların üzerinden polemik yapılmaz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Partililerle tokalaşmasının ardından grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ile başlayan süreç devam ediyor. DEM Parti heyeti, İmralı görüşmeleri ve siyasi parti ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısını okumuştu. Çağrı metninin ardından terör örgütü PKK karara uyacaklarını açıklamıştı. Süreç devam ederken DEM Parti'den yapılan son açıklamada ise İmralı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mesajının yayınlanmadığı belirtilmişti.