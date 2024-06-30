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Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

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İzmir'de Selçuk, Menderes ve Çeşme'deki yangınların kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme ve Menderes'teki yangınlar insan kaynaklı, gözaltılar var" dedi ve ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Bakan Yumaklı öte yandan Selçuk'ta 350 hektar, Menderes'te ise 150 hektar alanın yandığını belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Selçuk, Menderes ve Çeşme'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

"HER 3 YANGINIMIZ DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

"ÇEŞME YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI MAALESEF"

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

"ÇOK AĞIR MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAKLAR"

Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Menderes Selçuk İzmir Çeşme Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Ahmet Yazıcı:

bizim ülkede ağır yaptırım denen şey tam anlamıyla olsaydı herşey çokk güzel olurdu ama nerdeee

185
1
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Emrah uzun:

BU ORMANLARIN SIGARA IZMARITI YUZUNDEN YANDIGINA INANANLARIN AKIL SAGLIGINDAN SUPHE EDERIM !!! ORMANLAR BILEREK YAKILIYORRR

108
22
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YalancıSavar:

sigaradan da çıkar bilerek yakanlarda var. elektrik tellerinden de çıkıyor. sabotaj hepsi de birer sebep ve her yangının farklı çıkış sebebi var.

yanıt49
yanıt4
Doğrucu Mahmut:

Ağır yaptırım,mesela ne?kamuya zarardan 2 yıl,onu da para cezasına çevirecek.başka??

89
2
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Mehmet Ben:

Sorumlular yanan bölgeyi agaclandirip eski haline getirene kadar yanan bölgeden bir yere gidemesin

83
3
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Abdullah Arslan:

10 yıl boyunca ağaç dikme cezası verin alıp icerd3 beslemeyin

75
0
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Halkçı:

Ülke yönetilirken de telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıpları yaşanıyor ciddi sonuçları oluyor kimse ağır yaptırımla karşılaşmıyor . Siyasilere de ağır yaptırımlar gelsin. Bu iş yapamayacaklar bu işe hiç girmesin.

39
4
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Cemal Koyun:

herkesin amcası dayısı var bir şey olmaz polis kimlik kontrolü yapıyor sen benim kim olduğumu biliyormusun diye soruyor magandalık hak arama biçimi olmuş

25
3
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Hamdi Baba :

Ne için yaktığınız zaten belli. Sınıra kadar gelen yangın söndürüldü. Haaaa

19
0
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Mehmet Yarba:

Şüpheliler hakkında kesin kanıtlar varsa onlara en ağır cezalar verilmelidir. Sokaklara ve özellikle ormanlık alanlara sigara izmariti atanlara Avrupada olduğu gibi ceza verilmelidir !

18
0
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