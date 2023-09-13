Bakan Yerlikaya: 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 90 günde 43 bin 490 terör operasyonu düzenlendiğini; 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, göreve geldikten sonra geçen 90 günlük süreçte bakanlık faaliyetlerini anlattı. Yerlikaya, terörle mücadelenin gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını, güvenlik güçlerinin 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden ülkenin huzur ve güvenliği için çalıştığını belirtti. Yerlikaya, "Yaklaşık 40 yıldır, sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör, hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. 'Türkiye Yüzyılı'nın teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası da zaten, terörü, ülkemizin gündeminden çıkarmaktı. Bir daha; terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terkedilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır. Teröre ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Hukuk devleti çerçevesinde 'önleyicilik' yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarındaki temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekün bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır" dedi.

PKK'YA 41 BİN 865 OPERASYON

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadelede, Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Son 90 günde, terör örgütlerine yönelik insansız hava araçlarımız (İHA), silahlı insansız hava araçlarımız (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarımız (İKU) 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda, 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu dönemde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 818'i şehir, 41 bin 066'sı kırsal olmak üzere 41 bin 865 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 20'si büyük, 137'si orta, 40 bin 909'u küçük operasyonlardı. Tüm operasyonlarda 214 terörist etkisiz hale getirildi. 1299 şüpheli gözaltına alınırken, 312'si tutuklandı, 239'u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

FETÖ'YE BİN 294 OPERASYON

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik bin 294 operasyonda 1955 şüphelinin gözaltına alındığını, 8 bin 391'inin tutuklandığını, 333'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik; 260 operasyonda 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 443 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 106'sının tutuklandığını, 66'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Sol terör örgütlerine yönelik de operasyonlar yapıldığını belirten Yerlikaya, aynı dönemde, 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylemin önlendiğini belirtti. Yerlikaya, bunlardan 39'unun PKK, 5'inin DEAŞ eylemi olduğunu kaydetti. Yerlikaya, teröre katılım sayılarının yok denecek kadar azaldığını belirterek, "Diyarbakır Annelerinin feryatları 5'inci yılına girdi. Son 90 gündeki evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu ve ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCUYA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Yerlikaya, uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer gördüklerini belirterek, "Uyuşturucu konusunda küresel ölçekte büyük bir arz baskısı altında olacağımız açıktır. Ancak, geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Arz cephesinde, torbacısından zehir tacirine kadar, hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Başta göz aydınlığımız çocuklarımız, geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son 90 günde, uyuşturucuyla mücadelede 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi" dedi.

'56 BİN 958 SOSYAY MEDYA HESABINA İŞLEM'

Yerlikaya, siber suçlar ve siber terör gibi yeni suç başlıklarıyla da mücadele etmeyi stratejik öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle siber suçlar sahasını, bugün olduğu gibi geleceğin önemli bir güvenlik tehdidi olarak görüyoruz. Sanal devriyelerimiz, çevrimiçi olarak çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyorlar. Siber suçlarla mücadelede 90 günde; terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı. Tespit edilen 24 bin 539 kişiden, 484'ü gözaltına alındı. Bunların 25'i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik; 50 operasyon düzenlendi, 56 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik 175 operasyonda, 705 şüpheli gözaltına alındı, 223'ü tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda 36 operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınırken, 65'i tutuklandı. Çevrimiçi Çocuk İstismarı suçlarına yönelik 104 operasyonda 140 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Son 90 gün içinde, Twitter (X) üzerinden, 93 milyon 160 bin hesaptan 193 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29,31'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardı. Bu paylaşımların yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi" diye konuştu.

'HER 10 OLAYDAN 9'UNU AYDINLATMIŞIZ'

Yerlikaya, organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla göz açtırmayacaklarını kaydederek, "Son 90 günde, organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda, bin 767 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 5 bin 802 operasyonda, 8 bin 072 şüpheli gözaltına alındı, bunların 119'u tutuklandı, 384'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Tüm asayiş olaylarına baktığımızda, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz her 10 olaydan 9'unu aydınlatmış ve adalete teslim etmiştir. Hiçbir olayın karanlıkta kalmaması önceliğimizdir" dedi.

Bakan Yerlikaya, bugün itibarıyla ülkede geçici koruma altında kalan 3 milyon 293 bin 934 Suriyeli, ikamet izni ile kalan 1 milyon 213 bin 143, uluslararası koruma kapsamında kalan 290 bin 516 olmak üzere toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunduğunu belirtti. Yerlikaya, "90 günde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken, bunların 543'ü tutuklandı, 207 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor" dedi.

GÖÇLE MÜCADELEDE 'MOBİL' YÖNTEM

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele aşamasında yakalama süreci ile ilgili yeni bir sistem uyguladıklarını da belirterek, "Pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılan bu sistemde, 'Mobil Göç Noktası' adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı, kimliğini ibraz ederse sorun yok. Eğer kimliğini ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı 'Mobil Göç Noktası'na davet ediyor. Mobil Göç Noktası'nda yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de 'Göç Net' veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Burada; düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı, kolluk görevlilerimizce, geri gönderme merkezine götürülüp teslim ediliyor. Dolayısıyla, eskiden aynı durumdaki bu yabancılar ya polis merkezine, ya da geri gönderme merkezine götürülüyordu. Şimdi bu çalışmayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa zamanda tespit ediliyor. Şu an pilot bölge olan İstanbul'da 20 aracımız farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Ekim sonunda bu hizmet inşallah 150 araçla, 30 şehirde sahada olacak" dedi.

'KALAN TERÖRİST SAYISINI PAYLAŞMIYORUM'

Soruları da cevaplayan Bakan Yerlikaya, yurt içindeki terörist sayısına ilişkin, "Bu kadar teknolojik üstünlüğümüz varken, bu kadar psikolojik üstünlük bizdeyken, terörden temizlenen yaylalardaki çobanların görüntüsünü kaybetmek ister miyiz ? Dolayısıyla durmak yok. 214 PKK'lı etkisiz hale getirildi 90 günde. Bakiye kalan terörist sayısını paylaşmıyorum. Hiçbir şekilde rakam paylaşmıyorum. Paylaşılan rakamı biliyorum. Buradaki bizi motive eden cümle; bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESİNİ KESECEĞİZ'

Yerlikaya, sosyal medyada yer alan düzensiz göçmen sayılarının açıklanandan daha fazla olduğu yönündeki tartışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yerlikaya, organize suç çeteleriyle ilgili soru üzerine, "Biz şehir eşkıyalarının da tepesine çökeceğiz. Bu kararlılık devletimizde var. Biz İçişleri ailesi olarak suç örgütleriyle, suç işlemede kibirlenenler, kendini üstün görenler, hukukun bize vermiş olduğu güçle onların da nefesini keseceğiz. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerinin sayısı bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşlarımız bizden huzur ve güven bekliyor. Biz organize suç çeteleriyle mücadelede duraksamadan devam edeceğiz" diye konuştu.

'DEĞERLENDİRME PERFORMANSLA İLGİLİ'

Bakan Yerlikaya, göreve geldikten sonra bakanlıkta ve emniyetteki atamalara ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Hukuk devletiyiz. Anayasanın, mahkeme kararlarının uygulanmasıyla ilgili amir hükmü var mı? Burada yapılan mahkeme kararını uygulamak. Mahkeme kararlarının uygulanmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi siz yapın, ben de mahkeme kararlarının uygulanmasıyla ilgili bir değerlendirme yapayım. Son 2 yılda uygulanmayan mahkeme kararlarından önce aynı hükümdeki mahkeme kararları niye uygulanmış o zaman? Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Önce kararları uygula uygula, sonra uygulama. Ondan sonra bu yargı kararlarıyla ilgili algı operasyonu yap. Hiç bizim bunlara ayıracak zamanımız yok. Bakanlığa geldiğimiz zaman biz farklı bir hükümetten devralmadık görevi. 21 yıldır AK Parti hükümetleri iş başında. Dolayısıyla arkadaşlarımızın değerlendirmeleri tamamen performansla ilgili. Son kararnamede sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 5 genel müdürümüz buradan vali gitti. Bu arkadaşlar 90 gün önce buraya genel müdür olup gelip de 90 gün sonra vali gitmedi ki. Dolayısıyla göreve gelenler performansları, verimlilikleri ve o görevi çok iyi yapacakları inancıyla görev verilen arkadaşlarımız, görevden alınan arkadaşlarımız da yine ayı şekilde. Konu bu kadar basit" değerlendirmesinde bulundu. Yerlikaya, Yunanistan'da 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruya da, "Olay taze yeni. Arkadaşlardan işin doğrusu henüz bir bilgi gelmedi" yanıtın verdi.