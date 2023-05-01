Bakan Yardımcısı Yavuz: " Türkiye'de kütüphane sayısı bin 274'e ulaştı"

Edremit'te ESEM ve halk kütüphanesi açılışı yapıldı

VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2023 yılında bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının bin 274'e ulaştığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katılımıyla Van'ın merkez Edremit ilçesinde Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. İlk olarak Edremit Belediyesince Çiçekli Mahallesi'ne kazandırılan ESEM'in açılışı yapıldı. Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi desteğiyle tasarlanan 650 metrekarelik kullanım alanına sahip Edremit İlçe Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programlarında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, son 20 yılda çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Türkiye'nin artık her alanda öncü ve dünyaya yön veren bir ülke olduğunu ifade eden Yavuz, "Bu başarının temelinde; dilimiz, kültürümüz, irfanımız ve çalışma azmimiz yatıyor. Bütün bunları miras bırakacağımız çocuk ve gençlerimiz ise bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Cumhurbaşkanımız bize kültürün her alanında milletimizin birikimini sahiplenme, geleneklerini, göreneklerini, değerlerini koruma ve yaşatma görevini verdi. Bir yandan kültürel mirasımızı ihya ederken, diğer yandan da edebiyatımızı, sanatımızı geliştiriyoruz. Kültür hamlelerimizi bir yandan kütüphaneler, müzeler, kültür merkezleri ile taçlandırırken, diğer yandan tiyatro oyunları, konserler, festivaller, konferanslarla kültürü sanatı halkımızla buluşturuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimize ulaşmanın gururunu taşıyoruz. Bakanlık olarak özellikle son yıllarda, kütüphanelerimizi yaşayan kütüphane yaklaşımıyla yapılandırıyoruz. Kütüphanelerimizi şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimini daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarlıyoruz" dedi.

"Türkiye'de kütüphane sayısı bin 274'e ulaştı"

Kütüphanelerin artık bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan ilim ve irfan yuvaları olduğunu dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün açmakta olduğumuz kütüphanemizle 2023 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 274'e ulaştı. 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık, 68 halk kütüphanesinde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane kuruyoruz. Yurt genelinde 18 bebek kütüphanesi, 10 edebiyat ve müze kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde açtığımız 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz. Van'da kütüphane yatırımlarına her zaman çok önem verdik. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından restorasyonu yapılan eski eser tescilli Endüstri Meslek Lisesi, bakanlığımızca kütüphane olarak düzenlendi ve bildiğiniz gibi 2022 yılı başında Van İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Van ilimizde ve ilçelerinde toplam 14 halk kütüphanemiz mevcut. Bunların genelini yeniledik, diğerlerinin yenileme çalışmaları da devam ediyor."

"Eğitim bizim bir numaralı konumuz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, okumaya önem verdiklerini belirterek, "Biz de bu konuda çok gayret gösteriyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını temenni ediyoruz. Eğitim bizim bir numaralı konumuzdur. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanesi yapıyoruz. Öte yandan yeni bir il halk kütüphanesi ile çocuk ve bebek kütüphanesi ihale ettik. Haziran ayında ise bir kültür merkezi kazandıracağız. Bu da eğitime çok büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde 40 yıldır çözülemeyen altyapı sorunu olmak üzere birçok problemi çözüme kavuşturduklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, "İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmetlerimizde çok şükür hep ilklere imza atmanın mutluluğunu yaşadık ve yaşıyoruz. İnsan hayatının başlangıcından sona ermesine kadar yaşam sürecinde öğrenmek ve eğitilmek ihtiyacı vardır. Bu açıklamalar çerçevesinde belediye olarak özellikle dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere etüt merkezleri, kıraathaneler ve sürekli eğitim merkezleri başta olmak üzere geleceğimiz olan gençlerimizin bu dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmak hedeflerimizden biri oldu. Bugüne kadar Allah'a hamdolsun 1 adet engelsiz yaşam merkezi, 2 sürekli eğitim merkezi, 1 kıraathane ve 3'de etüt merkezi olmak üzere 7 merkez açarak gençlerimizin hizmetine sunduk. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise Allah'a hamdolsun bugün açılışını yaptığımız 'Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezimizle' üniversiteye hazırladığımız gençlerimizin sayısı 500'ü geçmiştir. Bu güzel hizmetleri sadece akademik olarak vermiyoruz. Aynı zamanda bedenen, zihnen ve fikren özgüvenleri tam bir gençlik yetiştirme azmi ve kararlığındayız" şeklinde konuştu.

Açılış programlarına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.