Bakan Yardımcısı Birpınar tek tek paylaştı! Depremin vurduğu Hatay'da felaket işte böyle gelmiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, depremin en çok vurduğu illerimizden olan Hatay'la ilgili dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Birpınar'ın yayınladığı fotoğraflar, kentteki çeşitli binaların kolonlarının nasıl tahrip edildiğini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım meydana geldi. Depremlerden en büyük zararı alan kentlerimizden biri de Hatay oldu.

BAKAN YARDIMCISI İNCELEME YAPTI

Kentte yıkılan ve hasar gören binalardaki ihmaller araştırılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da Hatay'da incelemelerde bulundu. Birpınar'ın paylaştığı karelerde de binaların kolonlarındaki ve yapılarındaki ihmaller net bir şekilde ortaya konuldu.

Birpınar'ın ihmaller zincirini gösteren paylaşımları ise şu şekilde: