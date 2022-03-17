Bakan Yanık: Kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırdığını belirterek, "Küresel olarak katma değer yaratan kooperatifçilik sistemi kadınların ekonomik yönden kalkınmasını destekliyor. Bu amaçla kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz" dedi.

Bakan Yanık, New York'ta Birleşmiş Milletler 66'ncı Kadının Statüsü Komisyonu Türkiye Yan Etkinliği: Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi konulu çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda İtalya Fırsat Eşitliği ve Aileden Sorumlu Bakanı Elena Bonetti, Endonezya Girişimcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı SitiAziza, UN WOMEN, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El Yassir, Avrupa Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) Sayın Genel Sekreteri Diana Dovgan da yer aldı.

Bilimsel ve teknik çalışmalar eşliğinde Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritasını da çıkaracaklarını kaydeden Yanık, "Bu çalışmadan yola çıkarak iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapacağız. Bu araştırma ile dünyada ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğünü inceleyeceğiz. Bu tür ihtiyaçlar, özellikle kadın kooperatiflerinde sermaye eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.