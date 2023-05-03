Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (2)

'ESKİ TÜRKİYE KALINTILARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fırat- Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasındaki 55 kilometrelik Su İsale Hattı Boru Kaynağı Töreni'ne katıldı. Bakan Varank'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çok sayıda sanayici ve oda başkanları katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, boru hattına ilk kaynağı yaptı.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -