Bakan Uraloğlu: " Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi"

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

" Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz"

KAHRAMANMARAŞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik. Kahramanmaraş-Pazarcık- Malatya Yolu'nda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım onarım çalışmalarını yaptık" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Aslında deprem gecesi kar fırtınası bekleniyordu ve bizlerde teyakkuz halinde yağışın yoğun beklendiği noktalar için önlemler alıyor ekipleri yönlendiriyorduk. Ama sabaha karşı deprem haberini alır almaz bölgeye koştuk. Tabi bu kadar büyük bir felaket ile karşılaşacağımızı tahmin bile edemedik. Ne kadar büyük bir depremle, asrın felaketi ile karşı karşıya kaldığımızı bölgeye geldiğimizde anladık" diye konuştu.

"4 bin 500 personel ve 3 bin 500 makine ve ekipman ile sahadaydık"

Bakan Uraloğlu, deprem gecesi artçı depremler ve çetin kış şartları sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını söyleyerek, "Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Köprüağzı- Kahramanmaraş, Malatya-Elazığ hatları gibi bin 204 kilometre hattımızda hasar vardı ve süratle bakım onarım çalışmalarını başlattık. 69 bin kilometrelik karayolu ağımızın 9 bin 176 kilometresi deprem bölgesindeydi ve 184 kilometrelik kesiminin önemli şekilde etkilendiğini tespit ettik. Ekiplerimiz süratle bu yollara müdahale etti ve müdahalesi mümkün olmayan yerlerde alternatif ulaşım koridorları açıldı. Karayollarında yaklaşık 4 bin 500 personel ve 3 bin 500 makine ve ekipman ile sahadaydık" dedi.

"Kahramanmaraş-Göksun yolundaki oluşan hasarları onardıktan sonra trafiğe açtık"

Uraloğlu, şöyle devam etti:

" Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik. Kahramanmaraş-Pazarcık- Malatya Yolunda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım onarım çalışmalarını yaptık. Kahramanmaraş-Göksun yolundaki oluşan hasarların ve onarımlarını yaparak yolu trafiğe açtık. Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ve Mehmet Akif İnan Tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapmayı planlıyoruz."

" Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi olacak"

Uraloğlu, her zerresinde ecdadın izi olan şehri tüm tarihi eser ve varlıklarını yeniden aslına uygun bir şeklide inşa edeceklerini dile getirerek, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz. Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 39 milyar TL üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 364 kilometreye yükselttik. 35 kilometre BSK'lı yolu vardı 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından önem arz ediyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veriyor. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiinde 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometre tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje çerçevesinde ayrıca, 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu 55,4 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirlerarası trafiğin kentin dışına alınması sağlayarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik 2 adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacağız" diye konuştu.