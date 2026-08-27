Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi'nde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerle birlikte toplam 7 takım lig aşamasına yükseldi.

  • Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
  • Play-off turunun ardından Fenerbahçe, Sabah FK, Bodo/Glimt, LASK Linz, Viking, AEK ve Slovan Bratislava olmak üzere 7 takım Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
  • AEK Levski Sofya'yı 4-0, Viking Dinamo Zagreb'i 3-1 ve Slovan Bratislava Celje'yi uzatmalarda 2-1 mağlup ederek turu geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu sona erdi. Son gecede oynanan 4 rövanş karşılaşmasının ardından lig aşamasına kalan tüm takımlar belli oldu.

Gecenin en dikkat çeken sonucuna Fenerbahçe imza attı. Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Olimpik Lyon'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek Devler Ligi biletini aldı.

FENERBAHÇE 17 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Olimpik Lyon'u Fransa'da 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, uzun süren hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

VIKING, AEK VE SLOVAN BRATISLAVA DA TURLADI

Gecenin diğer karşılaşmalarında AEK, Levski Sofya'yı 4-0 mağlup ederek turu geçti. Viking, Dinamo Zagreb'i 3-1'le saf dışı bırakırken Slovan Bratislava ise Celje'yi uzatmalara giden karşılaşmada 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dinamo Zagreb, Levski Sofya, Olimpik Lyon ve Celje ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.

GECENİN SONUÇLARI

  • Olimpik Lyon-Fenerbahçe: 1-2 (İlk maç: 1-1)
  • AEK-Levski Sofya: 4-0 (İlk maç: 0-0)
  • Celje-Slovan Bratislava: 1-2 (Uzatmalarda) (İlk maç: 1-1)
  • Viking-Dinamo Zagreb: 3-1 (İlk maç: 2-2)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELEN 7 TAKIM

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Sabah FK, Bodo/Glimt, LASK Linz, Viking, AEK ve Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı

Eski sevgilisiyle hesabı kapatmak istedi! Buluşma karakolda bitti
CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı

CIA Başkanı'ndan sürpriz Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı
Bodrum'da kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Depodan 400 kilo bozuk et çıktı

Kasapta mide bulandıran manzara

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya yeni tabela asıldı

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya...
Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı

Koridor savaş alanı gibi! İşte maç sonu kavgadan yeni görüntüler