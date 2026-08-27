İstanbul’da yaşaması en zor 3 nokta! Aynı ilçeden 3 mahalle var

Mega kent İstanbul'da altyapı, ulaşım ağlarına yakınlık, yeşil alanlara erişim ve sosyoekonomik göstergeler baz alınarak hazırlanan yaşam kalitesi istatistikleri çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Listenin ilk sırasında yer alan Sultanbeyli ilçesine bağlı Hamidiye mahallesi, 0,0 puanla yaşam standartlarının en zorlu olduğu bölge olarak kayıtlara geçti. Onu 0,3 puanla şehrin en batısındaki kırsal yerleşimlerden biri olan Silivri - Çanta Balaban takip etti.

SULTANBEYLİ'DEN 3 MAHALLE VAR

Bölgesel dağılıma bakıldığında, kentin çeperlerinde yer alan ve hızlı göç alan ilçelerin listede yoğunlaştığı görülüyor. Sultanbeyli toplam 3 mahalle ile dezavantajlı bölgeler listesinde en çok yer alan ilçe olurken, onu 2'şer mahalle ile Arnavutköy ve Pendik izledi. Çatalca ve Başakşehir de yaşam kalitesi endeksinde son 10'da yer alan diğer ilçeler oldu.

İSTANBUL'DA YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK 10 MAHALLE

Verilere göre, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarına en çok ihtiyaç duyan mahallelerin sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

1. Sultanbeyli - Hamidiye: 0,0

2. Silivri - Çanta Balaban: 0,3

3. Arnavutköy - Adnan Menderes: 1,1

4. Çatalca - Gökçeali: 1,4

5. Arnavutköy - Fatih: 2,6

6. Sultanbeyli - Yavuz Selim: 2,7

7. Pendik - Ramazanoğlu: 2,7

8. Sultanbeyli - Mecidiye: 2,8

9. Başakşehir - Şahintepe: 3,0

10. Pendik - Ertuğrul Gazi: 3,3

*Endeks, yaşam kalitesini etkileyen 11 farklı başlık üzerinden hazırlandı.

Kaynak: Haberler.com