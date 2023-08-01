Bakan Uraloğlu, Bahçe - Nurdağı demiryolu tüneli ışık görme törenine katıldı

Bakan Uraloğlu: "Hızlı tren projesiyle yıllık 2 milyar TL tasarruf sağlayacağız"

GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahçe - Nurdağı Fevzipaşa Varyantı demiryolu tüneli ışık görme törenine katıldı.

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı demiryolu tüneli ışık görme törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Bu projeyle birlikte Adana - Gaziantep arası seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Bahçe - Nurdağı Hızlı Tren projesi ile Bahçe - Nurdağı İstasyonları arasının 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşeceğini. 60 kilometre olan işletme hızının ise 160 kilometreye çıkacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Maalesef, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkilerken tüm milletimizi de yasa boğdu. Ama hamdolsun her geçen gün depremin karanlık izlerini biraz daha siliyor ve hayatı normal akışına döndürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deprem nedeniyle bölgedeki mevcut demiryolu hatlarımızda meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik çalışmaları ivedilikle hayata geçirdik. Demiryollarında deprem nedeniyle seyrüsefer hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 'Deprem Hasarlarının Giderilmesi' projemizi 2023 Yılı Yatırım Programına aldık" dedi.

"Gaziray bugüne kadar toplam 1 milyon 676 bin 532 yolcuya hizmet verdi"

Gaziray ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "2003'ten bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarımıza çok büyük yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Gaziantep'te de 25,5 kilometrelik 16 istasyonun bulunduğu Gaziray'ı 5 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziantepliler, Gaziray'ı çok sevdi. Gaziray açıldığı günden bugüne kadar 4 ayı ücretsiz olmak üzere toplam 1 milyon 676 bin 532 yolcuya hizmet verdi" şeklinde konuştu.

"Projemiz Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli olması özelliğine sahiptir"

Bahçe - Nurdağı demiryolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Şimdi de önemli yatırımlarımdan birisi olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep projemizin önemli bir etabını oluşturan 17 kilometre uzunluğundaki Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren Projemizin Işık Görme Töreni'nde sizlerle birlikteyiz. Projemiz Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli olması özelliğine sahiptir. Bahçe - Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile; Bahçe-Nurdağı İstasyonları arası 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 km olan işletme hızı 160 km'ye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, Yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin, açma işlemini 2020 yılı şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı Şubat ayında delme işlemine başladığımız T1 Tüneli'nde de bugün ışığı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adana - Gaziantep arası 1 saat 30 dakikaya düşecek"

Adana Gaziantep arası mesafenin projeyle beraber 1 saat 30 dakikaya düşeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana- Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek. Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Ortadoğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep, üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağımız bulunmaktadır. Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 km'lik Hızlı Tren Hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz"

Projelerle beraber yıllık 2 milyar TL tasarruf sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde "yeşil enerji koridorunun" önemli bir bölümünü oluşturacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız. Projelerimizle vatandaşlarımıza güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sağlarken, çevreci ve doğa dostu olmasını da önemsiyoruz. Gaziantep'teki ilimizdeki demiryolu projelerimiz sayesinde enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salınımından ise 26 bin ton azalma sağlamış olacağız. Ayrıca, İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya YHT hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi, 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de, 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu projemizi 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"

Hızlı tren projelerini 2025 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen bakan Uraloğlu, "Konya'dan Osmaniye ve Gaziantep'e kadar uzanan hızlı tren koridoru Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarından geçerken, tamamlandığında çevre iller ile birlikte 10'dan fazla il ve çok sayıda ilçeye hizmet verecek. Bu projemizi 2025 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, İstanbul'dan trene binen vatandaşlarımız Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman-Niğde-Mersin ve Adana üzerinden Hızlı Tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e ulaşabilecek. Bununla birlikte bu koridor üzerindeki sanayi bölgeleri ile Mersin ve İskenderun Liman bağlantıları da sağlanmış olacak. Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren Projemizde emeği geçen Demiryolcu kardeşlerime, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlarına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.