Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresinde yapımı süren viyadük inşaatında kurulu iskele, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Cüneyt N.'nin (36) ise tedavisi devam ediyor.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adli soruşturma başlatıldığını ve şu ana kadar 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."