Bakan Tekin, çevre biliminde Türkiye'nin 494 puanla OECD ortalamasını aştığını söyledi

'OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ SAVAŞIN HEDEFİ OLMAKTAN KORUYACAK İRADEYİ ORTAYA KOYMA' ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, COP 31 kapsamındaki 'Gençlik ve Eğitim Günü' dolayısıyla düzenlenen 'OECD İş Birliğiyle Yüksek Düzeyli Bakanlar Deneyim Paylaşımı: Kanıta Dayalı İzleme, Deneyim Paylaşımı ve Yeşil Eğitimde İş Birliği Oturumu'nda konuştu. Eğitim politikalarında kararın verildiği an ile neticesinin görünür hale geldiği an arasına, bir neslin bütün okul hayatının sığdığını belirten Bakan Tekin, "Siyasetin takvimi yıllarla, eğitimin takvimi ise nesillerle işliyor. İki takvim arasındaki fark, karar vericiyi birbirine zıt iki tehlikeyle baş başa bırakıyor. Neticeyi beklemeye sabrı olmayan, henüz meyvesini vermemiş bir politikadan vazgeçebiliyor. Neticenin geç geleceğine güvenen ise attığı adımın hesabını hiçbir zaman vermeyeceğini zannedebiliyor. Kanıta dayalı izlemeyi eğitim yönetimimizin ayrılmaz bir parçası saymamızın sebebi de onun bu iki tehlikenin karşısında sabrı ve hesap verebilirliği birlikte mümkün kılması" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 80'İ ÇEVRE BİLİMİNDE ASGARİ YETERLİK DÜZEYİNE ULAŞTI'

Uzun yıllar eğitim sistemlerinin başarısını okuma ve matematik başta olmak üzere temel alanlardaki sonuçlarla tarif edildiğini anlatan Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Tabiatla kurduğu ilişkiyi kavrayan ve o ilişkinin sorumluluğunu üstlenen bir insan yetiştirip yetiştiremediğimiz ise uzun süre kenarda bıraktık. Çevre biliminin ve iklim okuryazarlığının uluslararası ölçmelere girmesini, bir eğitim sisteminin başarısının artık tabiatla kurulan ilişki üzerinden de tartılacağının işareti olarak görüyoruz. Çevre bilimini ilk kez ölçen PISA 2025 döngüsü, o tartının ilk neticelerini de önümüze koydu. Türkiye bu ilk değerlendirmede 494 puanla 480 puanlık OECD ortalamasının üzerinde yer aldı, 85 katılımcı ülke arasında 17'nci, OECD ülkeleri arasında ise 12'nci sıraya yerleşti. Öğrencilerimizin yüzde 80'i çevre biliminde asgari yeterlik düzeyine ulaştı. Aynı oran OECD genelinde yüzde 73,7, bütün katılımcı ülkelerde ise yüzde 61,1 oldu. Çevreyle ilgili bir mesleğe yönelmek isteyen öğrencilerimizin oranı yüzde 78,5'e ulaşırken OECD ortalaması yüzde 61,6'da kaldı."

ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile 'Erdem- Değer- Eylem' çerçevesinde, değeri bilgi olarak öğretmekle yetinmeyip davranışa dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Tekin, "Tabiata duyarlı ve çevresinin sorumluluğunu üstlenen evlatlar yetiştirmeyi de aynı çerçevenin merkezine yerleştirdik. Değerin davranışa dönüşmesinin ise öğrencilerimizin kendi çevrelerindeki bir meseleyle bizzat yüzleşmesiyle başladığını sahada defalarca müşahede ettik. Modelimizin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımıyla yürüttüğümüz 'Yeşil Vatan- Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliklerinde evlatlarımız her ay farklı bir temayla çevrelerindeki bir sorunu araştırıp arkadaşlarıyla birlikte çözüm geliştiriyor. İlkokul ve ortaokullarımızda seçmeli olarak okutulan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi de o tecrübeye bilimsel bir zemin kazandırıyor. PISA 2025 verilerinde okullarımızdaki geri dönüşüm programlarına katılımın yüzde 99,2'ye ulaşması, çevre anlayışının okul hayatımızda ne denli yaygınlaştığını gösterdi" dedi.

'BARIŞI TESİS ETME SORUMLULUĞU HEPİMİZİN OMUZLARINDA DURUYOR'

"Eğitim hakkını herkes için güvence altına almanın ilk şartı da onu kimin kullanamadığını görebilmekten geçiyor" diyen Bakan Tekin, konuşmasında şunları söyledi:

"Oysa savaşın ve çatışmaların okulsuz bıraktığı milyonlarca çocuk, okul temelli öğrenme ölçmelerinin hiçbirinde yer alamıyor. Ne öğrendiklerini, hatta öğrenip öğrenemediklerini bilmediğimiz çocuklar, kendi hikayelerini anlatacak bir veriden dahi mahrum kalıyor. Savaşın çocukları okullarından koparırken dünyanın görüş alanından da çıkardığını görüyoruz. Hiçbir çocuğun okulundan da kayıtlardan da silinmediği bir dünyanın ancak barışla mümkün olacağına inanıyorum. Barışı tesis etme sorumluluğu ise hepimizin, bilhassa da o sorumluluğu yerine getirebilecek güce sahip olanların omuzlarında duruyor. Türkiye olarak, savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarımızı, onların çocuklarına da okullarımızı açtık. Sorumluluğun ağırlığını da o tecrübeyle yakından biliyoruz. Buradan bütün ülkelere, okulları ve öğretmenleri savaşın hedefi olmaktan koruyacak iradeyi ortaya koyma çağrısında bulunuyorum. Çatışmaların okulsuz bıraktığı çocukları izleme sistemlerimizin ve eğitim politikalarımızın merkezine almayı da hepimizin ortak vazifesi sayıyorum. Eğitimin takvimi nesillerle işlediği için, bugün sabırla izlediğimiz her göstergenin asıl karşılığını, yarın o rakamların ardındaki çocuklarımızın kuracağı dünyada göreceğiz. Kanıta dayalı izlemeyi de o dünyayı onlarla birlikte daha adil ve daha yaşanabilir kılma iradesinin bir parçası sayıyoruz. Antalya'da paylaştığımız tecrübelerin ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmesini diliyorum."

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı