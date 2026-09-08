Bakan Tekin, Bratislava’da Gürcistan, Kırgızistan ve OECD yetkilileriyle görüştü

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Bratislava'da Gürcistan ve Kırgızistan eğitim bakanları ile OECD Genel Sekreter Yardımcısı Frantisek Ruzicka ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin eğitim tecrübesinin paylaşılması, dijitalleşme, yapay zeka, mesleki ve teknik eğitim ile fırsat eşitliği gibi başlıklar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Tekin ilk olarak Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle daha da güçleneceği vurgulandı. Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimini Gürcistan ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek iki ülkenin gençlerinin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmenin, Gürcistan ile Türkiye arasında 14 yıldır devam eden eğitim alanındaki mutabakat metni müzakerelerinin sonuçlandırılması bakımından önemli olduğu ifade edildi. Bakanlar düzeyindeki temasların, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağladığı belirtilen görüşmede, eğitim alanındaki ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade teyit edildi.

KIZGIZİSTAN EĞİTİM BAKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Tekin, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile bir araya geldi. Tekin, ortak tarihi miras, kültürel değerler ve dilsel bağlara sahip Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim iş birliğinin ortak projelerle daha da derinleşeceğine inandığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade etti. Tekin ayrıca, Kendirbaeva'yı 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü 5. Mütevelli Heyeti Toplantısı'na davet etti.

BAKAN TEKİN, OECD GENEL SEKRETER YARDIMCISI RUZİCKA İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Tekin, OECD Genel Sekreter Yardımcısı Frantisek Ruzicka ile de görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçları ile eğitim alanında son yıllarda kaydettiği ilerleme değerlendirilerek Türkiye ile OECD arasında yürütülen mevcut iş birliği ve bunun daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın sorumlu kullanımı, beceri temelli müfredat, mesleki ve teknik eğitim, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitimde fırsat eşitliği konularında karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması üzerinde duruldu. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve yetkinliklerini bir bütünlük içerisinde geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tekin, OECD ile ilişkileri yalnızca uluslararası araştırma ve değerlendirme süreçleriyle sınırlı görmediklerini, karşılıklı öğrenme, iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak çözümler geliştirilmesi açısından önemli bulduklarını ifade etti. Tekin, OECD ile eğitim alanında yürütülen iş birliğinin ve karşılıklı tecrübe paylaşımının önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA