Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı tarihinin en güçlü döneminde

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihinin en güçlü ve en donanımlı dönemini yaşadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken İç Güvenlik Eğitimi' programı ve '20'nci Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, "Türkiye batılı kulüplerin, küresel güçlerin egemenliğindeki dünyaya tabi olmuş olsaydı bugün Ukrayna'nın yaşadığı sürecin aynısıyla karşılaşmış olabilirdi. Bizim ruhumuzda, karakterimizde devlet var. Birçok devletimizi yıktılar; ama bu millet gerekeni yaptı. Yıllarca devletlerimizi yıkanlar yeniden kurduğumuzu görünce yeni bir hamleyi ortaya koydular. Türkiye 21'inci asırda bambaşka bir politikaya başladı. İkili ülke temaslarımızı, bölgesel ilişkilerimizi, siyasi ve sosyal ilişkilerimizi tarihin bize bıraktığı bütün ilişkilerimizi 21'inci asrın başından itibaren ilmek ilmek ördük. Bugün 'Ukrayna-Rusya savaşına dengeli bakan Türkiye' kavramını reddediyorum. Denge niteliksiz bir kavramdır. Biz ilkeli bakıyoruz. Tam da Anadolu gibi bakıyoruz, devlet kabiliyetimize, millet refleksimize göre, tam da bize göre bakıyoruz" dedi.

Bakan Soylu ve beraberindeki protokol üyeleri, konuşmaların ardından savaş muhabirliği eğitimini başarıyla tamamlayan muhabirlere sertifikalarını verdi.