Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (2) - Haberler

Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (2)
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikatı izlemesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.
Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikatı izlemesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.
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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel