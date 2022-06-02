Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (2) - Haberler

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Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (2)

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikatı izlemesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.

Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikatı izlemesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.

(2)

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

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