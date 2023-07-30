Bakan Özhaseki'den deprem bölgesinde tamamlanan köy evlerine ziyaret

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evlerini yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, konutların 8-9 şiddetindeki depreme dayanıklı inşa edildiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerde konut yapımını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesi çerçevesinde Bakırcılar Çarşısı'nın temelini atmak için gittiği Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yürütülen inşa çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Özhaseki, daha sonra yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evlerini ziyaret etti. Karadaş ve Fırat ailelerinin evlerine konuk olan Özhaseki, aile bireyleriyle sohbet etti. Sağlam ve güvenli evlerine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzedeler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

"Konutlar depreme dayanıklı inşa ediliyor"

Ziyaret ettiği köy evini gezen Bakan Özhaseki, konutların 8-9 şiddetinde depreme dayanıklı inşa edildiğini ve oldukça ferah olduğunu söyledi. Depremzedelerin bir an önce ev ve iş yerlerine kavuşmaları için çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirten Özhaseki, "Zor günleri hep birlikte geride bırakıyor, yaraları el birliğiyle sarıyoruz" dedi. Özhaseki, yeni evlerine kavuşan ailelere hediyeler vererek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Malatya'da toplam 25 bin 302 köy evi inşa edilecek

Deprem bölgesinin ihyası için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'da toplamda 25 bin 302 köy evi inşa edecek. Bu çerçevede inşaatı başlatılan konutların 7 bin 550'sinin yapımı devam ediyor. Yoğun şekilde süren çalışmalarda biten köy evleri etap etap hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

"Muharrem ayı birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin"

Öte yandan Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği muharrem ayı programında dedeler, Alevi-Bektaşi cemevleri başkanları ile bir araya geldi. İftara katılan Özhaseki, "Muharrem ayının milletimiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. O Kerbela matemini hangi kaynaktan okursa okusun ağlamayan herhalde bir Türk evladı, bir Müslüman çocuğu yoktur. Cenab-ı Hakk bizleri ahiretinde Hazreti Muhammed'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Fatıma validemizden, Hazreti Hasan'dan, Hüseyin'den ve ehlibeytten ayırmasın" ifadelerini kullandı.