Bakan Özer: Afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz
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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.
Bakanı Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.27 Mart Pazartesi günü eğitime başlanacak 4 il ve ilçeler şöyle: Malatya; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan. Adıyaman; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan.Kahramanmaraş; Andıran ve Ekinözü.
Hatay; Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel