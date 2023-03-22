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Bakan Özer: Afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz

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Bakan Özer: Afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.

Bakanı Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

27 Mart Pazartesi günü eğitime başlanacak 4 il ve ilçeler şöyle:

Malatya; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan. Adıyaman; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan.

Kahramanmaraş; Andıran ve Ekinözü.

Hatay; Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Özer 27 Mart Güncel Haberler

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