Bakan Özer: Afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" dedi.

Bakanı Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay; Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz.