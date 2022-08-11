Bakan Nebati: Benzin ve motorinde vergi, AB ortalamasından yüzde 14 daha düşük

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye bugün benzin ve motorinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir" dedi.

Bakan Nebati, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. Nebati, pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel ölçekte belirsizliklerin arttığına dikkat çekerek, "İhtilafların barış ve istikrarı tehdit ettiği, bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu zorlu sınamalar karşısında ülkemiz hemen her alanda başarıyla ilerlemeye, yeni koşulların getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. AB stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Üyelik sürecimizi, reformlar, iletişim, vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönünde ilerletmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki bu mega yatırımları 'betona yapılan yatırım' olarak değersizleştirmeye çalışanlar, küresel gelişmeler karşısında bu yatırımlarımızın ülkemize nasıl bir rekabetçi avantaj kazandırdığını göremeyen veya bu gerçeğin üzerini örtmeye çalışanlardır" diye konuştu.

Bakan Nebati, finansal istikrarı güçlendirmek için de birçok adım attıklarını vurgulayarak, "Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile Rusya-Ukrayna savaşının ve Fed faiz artışlarının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık. Uygun maliyetli kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilecek şekilde doğru firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak selektif kredi politikalarını ve makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya almaya devam ediyor, enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.