Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık

Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelindeki orman yangınlarının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Kurum açıklamasında, "Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, "Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu belirledik" açıklamasında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Haftalardır ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının bilançosu da ağırlaşıyor.

Son günlerde ise Bursa ve Karabük'te geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla nedeniyle binlerce vatandaş, tahliye edilirken; vatandaşlar son günler yaşıyor.

Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık

MURAT KURUM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Orman yangınlarının bilançosunu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, "Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık

104 YAĞI AĞIR HASARLI YA DA YIKIK

Kurum ayrıca "Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız" ifadeleri ile 104 yapının zarar gördüğünü duyurdu.

Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yeşillik kalmadı orman bitti bakana sorsanız çed raporu ile toprak kaymasının ne alakası var diyecek, hem devlet niye var

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıcezmi keskin:

Bizim devletimiz her yarayı saracak güçtedir.Ama felaketler üzerinden siyaset yapanların da hesap vereceği bir mizan vardır

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

hükümet ormanları halka versin, halk ormanlarda ev yapsın ve ormanları yangınlardan korusun.

yanıt0
yanıt6
Haber YorumlarıErsin Yalçın:

Yalancıyı si…miyorlar ya gönder gitsin ülke kül oldu,doğa yok oldu,hayvanların çığlıkları insanın ciğerini parçalarcasına yankılanıyor,yaban hayatı diye birsey bırakmadılar hiç birsey yokmuş gibi pişkin pişkin açıklama yapıyorlar

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarıesrefpasali:

icisleri 7 gozetimle serbestlik 3 tutuklama verdi, sehircilik bakani 104 ev yapi yikildi dedi orman bakani bu gun yok reizimiz makronla gorusmus yangin icin ucak isteseydi iyiydi azarbeycan yangin ucagi gondermis goren yok, yunan yardim ederdi onuda incittik herhal cit yok KAVRULDUK...

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