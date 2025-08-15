Bakan Memişoğlu: İstanbul'da yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde sağlık yatırımı yapılmış olacak

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliği'nde İstanbul'da inşaatları devam eden ve tamamlanan sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin 4 bin 50 yatak kapasitesiyle dünyaya örnek bir hastane olacağını söyleyen Bakanı Memişoğlu, İstanbul'daki toplam yatırımlardan da bahsetti. Memişoğlu, "Tüm bu yatırımlara baktığınız zaman İstanbul'da bu yatırımlar bittiği zaman yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliği'nde İstanbul'daki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaretinin ardından İstanbul'daki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgiler dev verdi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de hazır bulundu.

'SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİNİN İLK ETABINI 2027'DE HİZMETE SUNACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2002 yılında sadece 27 bin 927 yatağı ki bunların birçoğu koğuş sisteminde olan yataklarımızı 2025 yılı itibariyle yüzde 65 artırarak 46 bin 34'e çıkardık. Bu yatakların yüzde 90'ı tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli banyolu, nitelikli yatak dediğimiz gerçekten konforlu, en iyi fiziki altyapısına sahip hastane yataklarımız. Türkiye'de son 20 senede 25 tane şehir hastanesi yaptık. Bunların yatak kapasitesi 37 tane. İstanbulumuzda sadece son 5 senede Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği şehir hastanelerinden 4'ünü hizmete aldık. Bunları biliyorsunuz özellikle Başakşehir dünya çapında bir hastane, bilim yuvası ve hizmet alanı olmuş durumda. Bunun yanında esasında dünyanın belki de en önemli şehir hastanelerinde ve fiziki yapılarından bir tanesi olacak 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin de inşaatına devam etmekteyiz. 2027 senesinde ilk etabını milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Beykoz'da şu an için 600 yataklı bir hastane inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Avcılar'da da 200 yataklı devlet hastanemizin inşaatı devam etmekte. Bunun yanında Bayrampaşa ve Haseki hastanelerimizin de inşaatları devam etmektedir. Esenler'de 400 yataklı bir hastane planlamamız ve projemiz başladı. Bunun yanında özellikle herkesin bildiği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanemizin inşallah çok yakın zamanda projesini bitirerek inşaatına başlayacağız ve bin 800 yataklı gerçekten çok kapasiteli bir hastane kompleksi olacak orada. Herkesin bildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin de inşallah yenilenme projesini yapıyoruz. Onun da 2026-2027 yılında inşaatına başlamış olacağız. İnşaatını bitirdiğimiz Eylül ayı başında bize teslim edilecek 300 yataklı Esenyurt Hastanemiz var. Bu hastane çok modern bir hastane oldu. Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nin yanında. Bu hastaneyi hem biz hem de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi birlikte kullanacağız. Bir kısmını onları tahsis ettik. Çünkü biliyorsunuz onların inşa süreci var" dedi.

'BAĞIMLILARLA İLGİLİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE OLUŞTURDUK'

Bakan Memişoğlu, "Ataşehir'de valimizin ve valiliğin uğraşları sonucunda Ataşehir'de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanemizin yenilenmesi sağlanacak. Bin 200 yataklı çok modern bir hastaneyi insanlarımıza, Ataşehirimize kavuşturacağız. Bunun da temelini Ekim ayında atmış olacağız. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanelerimizin de aynı şekilde İPKB kapsamında yenilenme süreçleri hazırlandı; projeleri bitirildi. Bunun da yenilenmesi ve inşaatının başlaması inşallah sene sonuna kadar olmuş olacak. 2025'in sene sonunda bunların da en geç temelini atmış olacağız. Cemil Taşçıoğlu, Süleyman Yalçın ve Kartal Lütfü Kırdar Hastanelerimizi yenilemiştik. Bunların ek inşaatları var. İnşallah bunların da inşaatlarına başlamış olacağız 2026 sonunda. Sancaktepe Şehir Hastanemiz 4 bin 50 yatağıyla dünyaya örnek olacak bir hastane olacak. Bunun yanında içinde Sağlıklı Yaşam Köyü dediğimiz bağımlılıkla ilgili kısmı bitirdik. Bu ay içinde veya önümüzdeki ay bize teslim edilecek. Orada da bağımlılarla ilgili Türkiye'ye örnek bir proje oluşturduk. O projeyi de hizmete açacağız. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendinin bizzat takip ettiği bu proje Türkiye'de örnek bir Sağlıklı Yaşam Köyü olacak bağımlılarla ilgili. Bunu da inşallah bu sene sonuna kadar tam kapasiteli hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.

'34 AİLE HEKİMLİĞİMİZİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR'

Aile hekimliklerini aynı standart fiziki şartlarda sunabilen modern binalar olan yapıya dönüştürmeye çalışacaklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerimizin, aile hekimliklerimizin kurumsal kimliğini oluşturduk. Bir aile hekiminin fiziki yapısı ve hizmet alanları artık standart hale gelecek, tabelasıyla, logosuyla, içindeki döşemesiyle. Böylece aile hekimliklerini aynı fiziki ve standart fiziki şartlarda sunabilen, modern binaları olan bir yapıya dönüştürmeye çalışacağız. İstanbul'da şu ana kadar 34 aile hekimliğimizin inşaatı devam ediyor. Yıl sonuna kadar 50 Avrupa yakası, 50 Anadolu yakasında olmak üzere yenileyeceğimiz aile hekimlerimizin planlamasını yaptık. En kısa zamanda bunların da inşaatına başlayacağız.Sağlığımızı kaybetmeden korumamız gerekiyor. Bunun da en önemli yolları aile hekimlerimize gidip kontrollerimizi yaptırmak ve onların ilk sağlık ve koruyucu sağlık hekimi olduğunu unutmamak. "dedi.

'AİLE HEKİMLERİNE HER HASTANEDE HER BRANŞTA KONTENJAN AYIRDIK'

Memişoğlu, "Biz aynı zamanda aile hekimlerine bir yetki de verdik. Bugün aile hekimlerimiz istediği hastaneden, istediği branştan eğer gerek duyarsa kendi nüfusundaki vatandaşlarımıza randevu alabiliyorlar. Yani eğer randevu konusunda 'Ben direkt alamıyorum' diyen vatandaşımız var ise aile hekimine gidip eğer aile hekimi bunu özellikle söylüyorum aile hekimi gerek duyarsa ve o tedavi ikinci veya üçüncü basamakta olması gereken bir tedavi ise aile hekimlerine hastanelerimizde her branşta her hastanemizde kontenjan ayırdık. Kendi nüfusundaki vatandaşlarımıza rahatlıkla randevu alıp muayene ettirmesi için. Aynı zamanda o hekime gönderirken ikinci üçüncü basamağı aile hekimlerimiz o hekime mesaj verebiliyor, not yazabiliyor elektronik sistemde. Bu vatandaşımız ikinci ve üçüncü basamağa gittiği zaman da ikinci ve üçüncü basamaktaki hekimimiz arzu ederse veya gerek duyarsa aile hekimine de elektronik sistemde bilgisayar ortamında ne yapıldığını ve aile hekimine bilgi notu olarak mesaj olarak iletebiliyor. Biz sağlık sistemimizin en önemli yapı taşlarından biri olan aile hekimlerimizin de iş yoğunluğunun farkındayız. O nedenle hem aile hekimlerimizin sayısını hem de aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye'de artıracağız ve çok daha iyi ve etkin temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız." dedi.

335 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE SAĞLIK YATIRIMI

Bakan Memişoğlu, "Tüm bu yatırımlara baktığınız zaman İstanbul'da bu yatırımlar bittiği zaman yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacak" dedi.Memişoğlu ayırca, "Bugün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. 80 yaş ve üstü yaşlılarımıza, yatağa bağımlı insanlarımıza evlerinde rapor ve muayene olma imkanı sağladık. Şu ana kadar 145 bin vatandaşımızın raporu ekiplerimizce oluşturuldu. 55 bin vatandaşımızla randevu planlayarak en kısa zamanda bunlara raporlarını vereceğiz" diye konuştu.