BAKAN KURUM: MİLLETİM, VATANDAŞIM İÇİN KOŞTURACAĞIM, ÜRETECEĞİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, cuma namazını Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde kıldı. Namazın ardından seçim otobüsünde vatandaşa seslenen Kurum, '14 Mayıs'ta Cumhur ittifakımızı, cumhurbaşkanımızı Üsküdar'da rekor oylarla destekleyecek miyiz' 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı diyecek miyiz? Ben de bir kardeşiniz, evladınız, oğlunuz, bakanınız ve milletvekili adayınız olarak Üsküdar'ımız için, İstanbul'umuzun 39 ilçesi için 5 yıldır nasıl bakanlık sürecinde çalıştıysam bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağım. Milletim, vatandaşım ve Üsküdar için koşturacağım, üreteceğim? dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, cuma namazını Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Kurum, seçim otobüsüne güçlükle ilerleyebildi. Kurum, ayrıca meydandaki çocuklara da oyuncak dağıttı.

'İSTANBUL'UN ZAFERİNİ GÖRÜYORUM'

Bakan kurum burada yaptığı konuşmada, 'Bu meydanda ne görüyorum biliyor musunuz' 14 Mayıs zaferini görüyorum. Üsküdar'ın zaferini görüyorum. İstanbul'un zaferini görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle bayramımızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin diyorum? dedi.

'SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

'Biz milletimize ne söz verdiysek hep o sözlerin peşinden koştuk' diyen Bakan Kurum, şunları ekledi:

'Elazığ'da deprem oldu. Biz Elazığ'daydık. Malatya'da deprem oldu. Malatyalı kardeşlerimizin yanındaydık. Güzel İzmir'imizde deprem oldu. Biz yine oradaydık. Sokak sokak, mahalle mahalle kardeşlerimizin yanındaydık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Antalya'da, Muğla'da yangınlar oldu. Yine gittik, İbrahim amcaya söz verdik, Hatice teyzemize söz verdik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk ve evlerimizi, konutlarımızı hızlı bir şekilde teslim ettik. Yine Karadeniz'de seller oldu. Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da, Bartın'da sellerde vatandaşımızın dizinin dibindeydik. Acısına ortak olduk, 1 yıl sonra da inşallah mutluluğuna ortak olduk. İnşallah önümüzdeki Ramazan ayında da afetzede kardeşlerimizin mutluluğuna sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orada anahtar teslim edeceğiz. Yine onların mutluluklarına ortak olacağız.'

'HEP HALKTAN, HAKİKATTEN YANA OLDUK'

'Birinci önceliğimiz afet bölgemiz' diyen Kurum, 'Afet bölgesindeki kardeşlerimiz, ardından İstanbul'umuza odaklanacağız. Şu an İstanbul'umuzda 93 bin konutumuz, şantiyemiz, Üsküdar'ımızda, Ümraniye'mizde, Ataşehir'imizde, Kadıköy'ümüzde ve Fikirtepe'de, gidin karşıya, Esenler'de yine Bağcılar'da, Başakşehir'de, Silivri'de, Çatalca'da 39 ilçede 963 mahallede Recep Tayyip Erdoğan'ın izi, eseri vardır. İnşallah bugün İstanbul'un dönüşümüne ilişkin çok önemli bir müjdeyi birazdan Gaziosmanpaşa'da tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacak ve hepimizin İstanbul'u için gençlerin İstanbul'u için hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz ve vatandaşımızla el ele, kol kola gönül gönüle gideceğiz. Kardeşlerim biz hiçbir zaman iftiraların içinde olmadık, polemiklerin içinde olmadık ve algı yönetmedik. Hep halktan, hakikatten yana olduk. Bizi ararsanız Elazığ'da bulursunuz. Bizi ararsanız Malatya'nın deprem şantiyesinde bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal'da bina çökmüştür, o binanın enkazındaki vatandaşımızın dibinde bulursunuz. Bizi ararsanız 'Adıyaman'ın, Hatay'ın, Gaziantep'in, Maraş'ın yollarından bulursunuz. Bizi durduramayacaksınız. 'Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diyen liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulursunuz? diye konuştu.

'MİLLETİM İÇİN, VATANDAŞIM İÇİN, ÜSKÜDAR İÇİN KOŞTURACAĞIM, ÜRETECEĞİM'

'İstanbul'umuza güveniyoruz, Üsküdar'ımıza, ülkemize, milletimize güveniyoruz' diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

'Üsküdar'ın meydanında öyle bir seslenin ki, tüm İstanbul, Üsküdar, Türkiye duysun. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakımızı, cumhurbaşkanımızı Üsküdar'da rekor oylarla destekleyecek miyiz' 14 Mayıs'ta Türkiye yüz yılı diyecek miyiz? Ben de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir oğlunuz olarak, bir bakanınız, bir milletvekili adayınız olarak, Üsküdar'ımız için, İstanbul'umuzun, 39 ilçesi için 5 yıldır nasıl bakanlık sürecinde çalıştıysam bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağım. Milletim için, vatandaşım için, Üsküdar için koşturacağım, üreteceğim. Hizmetleri, belediyelerimizle, milletvekili arkadaşlarımızla, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğim. Allah bizi sizlere mahcup etmesin. Allah gazamızı mübarek eylesin diyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.?

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023