Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

İlk iş olarak depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız." dedi.

BAKAN KURUM İLK İCRAATİNİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum, ilk iş olarak deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

"ASRIN DAYANIŞMASINI GÖSTEREN AZİZ MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZ VAR"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti. "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.

"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM ŞEHİRLERİMİZDE ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, şunları kaydetti: "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."