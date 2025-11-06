Bakan Kurum, Deprem Bölgesinde Genç Mimar ve Mühendislerle Buluştu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimar ve mühendis gençlerle buluştu, deprem bölgesindeki asrın inşası çalışmalarını görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'nın organize ettiği "Umudun İnşasında Gençlerle Eser Buluşmaları" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen mimar ve mühendis gençlerle bir araya geldi.

Antakya merkezde yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi ve çevresini gençlerle gezen Kurum, yapılan çalışmalara dair teknik bilgiler verdi. Kurum, "200 bin mimar, mühendis, işçi bu bölgede çalışıyor. Bugün şu devlet, hamdolsun bu inşa faaliyetini 2 yıl gibi kısa bir sürede alnının akıyla yaptı ve vatandaşına teslim ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 453 bin ev ve iş yerinin yıl sonunda teslim edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada çok önemli bir çalışma, inşa süreci var ki biz buna 'asrın inşası seferberliği' diyoruz. Bu kapsamda hep birlikte tek yürek olduk. 6 Şubat sabahı yaşadığımız asrın felaketi sonrasında, bir seferberlik anlayışıyla inşa sürecine başladık. Kolay değildi. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu, zor günlerimiz oldu. Zor bir süreçti ve hep birlikte o gün milletimize bir söz verdik. 'En son afetzede kardeşimiz evine kavuşana kadar şehirlerimiz yeniden hayat bulana kadar biz buradan ayrılmayacağız' dedik. ve o sözümüzü tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sizin gibi çok değerli arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle alın teri döküyoruz."

Kurum, deprem bölgesinde dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüldüğünü aktararak, bunun her ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını belirtti.

Gençlerle bir araya gelme amacının sadece bölgedeki çalışmaları anlatmak olmadığını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Geleceğin Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'ini burada diğer illerimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimizi ve ülkemizin bu başarısını sizlerin iyi anlamanız, iyi etüt etmeniz gerektiğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten böyle bir afet sonrasında eş zamanlı böyle bir inşa faaliyetini yürütmek kolay değil. Bu başarı aslında hepimizin başarısı, ülkemizin başarısı. O yüzden biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bilimin ve bilim insanlarımızın ışığında işte siz teknik insanların yine gözetiminde bu işleri yapmak zorundayız."

"Mümkün olduğunca buraya gelin"

Tecrübe kazanmaları için gençlere deprem bölgesindeki şantiyeleri ve yeni inşa edilen uydu şehirleri görmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Hayatınızda bana göre yaşayabileceğiniz en önemli tecrübe, böyle bir şantiyeyi Allah bir daha göstermesin, görme ihtimaliniz yok. Mümkün olduğunca buraya gelin. Buradaki çalışmaları görün. Diğer illere gidin. Deprem olmuş bütün illerde bu çalışmayı görebilirsiniz. Bu size hayat tecrübesi katacak. Gelecekle ilgili iş hayatınıza çok önemli birikimler sunacak. O yüzden buradaki birikim, buradaki tecrübe herkesin dikkate alması gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi verin. Çünkü ülkemizin mühendislere, mimarlara, siyasetçilere, bilim insanlarına ihtiyacı var. Bilimle büyüyeceksiniz. Bilgiyle büyüyeceksiniz. Teknolojiyle büyüyeceksiniz. İşiniz de en iyi olmaya bakın."

"500 bin konut demek 1,5 trilyon liralık bir yatırım demek"

Bakan Kurum, konuşmasında "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 500 bin konuta da değinerek, "500 bin konut demek 1,5 trilyon liralık bir yatırım demek. Dolayısıyla bu yatırımı yaptığınızda 300'den fazla sektör tetiklenecek. İşte bugün 500 bin konut demek, yine nereden baksanız 4 bine yakın şantiye demek. 4 bin şantiyede belki 200 bini aşkın işçi, mimar, mühendis çalışacak demek. Bunları yapacak fabrikaların üretim yapması demek. Dolayısıyla sizin gibi mimarlarımıza, mühendislerimize ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, şehir merkezindeki incelemelerin ardından gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Bir gencin, "dijital ikiz şehirler ve yapay zeka destekli yazılımlarla" ilgili sorusuna Bakan Kurum, Biz bütün Türkiye'nin yapay dijital ikizini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nde hem de Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde ülkemizin dijital ikizlerini yapıyoruz. Bu kapsamda da inşallah sizlerle birlikte bu mücadeleyi de ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Beklenen İstanbul depremine ilişkin soruya ise Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde Yarısı Bizden başta olmak üzere örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kurum'a programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.