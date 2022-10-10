Bakan Koca: Mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulü mümkün

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Artan hasta talebi için mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Beyaz Reform' kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) üzerinden alınan hekim randevularının arasında en az 10 dakika olmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla sistem 10 dakikadan kısa süreyi kabul etmez. Muayene süreleri hekime ve branşın özelliğine göre değişir. Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz. Bilinen nedenlerle artan hasta talebi için ise mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik" dedi.

Bakan Koca, 'Beyaz Reform'a yönelik eleştirilere ilişkin ise "Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli. Sonuçları, kendini gösteren Beyaz Reform'u hedef alan, eksik arayan tutumun faydası yok. Mevcut sorunlar geçicidir. Reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle bunlar da çözülecektir" dedi.