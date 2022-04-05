Bakan Koca'dan 'öldü' denilen Nisa Bebek hakkında yeni açıklama: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor

PENDİK, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa bebek bir anda Türkiye'nin de gündemine oturdu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİASI

Nisa Mihriban, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye gittiği açıklanan 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakıma alınmasının ardından hayatını kaybetti ileri sürüldü.

BAKAN KOCA: DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Nisa bebeğin hayati sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun takip edildiğini söyledi.

Paylaşımında Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

" ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."

ANNESİ TUTUKLANDI

"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alınan bebeğin biyolojik annesi ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.