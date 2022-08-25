Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) 110 iş makinesini teslim alma törenine katıldı. Törene Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ile bakanlık ve DSİ yetkilileri katıldı. Hizmete alınan yeni iş makineleri ile DSİ'nin iş makinesi sayısının 2 bin 309'a ulaştığı, makinelerin taşkın ile mücadele, taşkın sonrası onarımlarda, yangın, deprem, çığ, heyelan gibi doğal afetlerde kullanılacağı bildirildi.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından bindiği iş makinesinin bazı özelliklerini test etti daha sonra DSİ tesisini gezip çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca makinelerin ne zaman hizmete geçtiğinin bilinmesi için üzerlerine bugünün tarihi işlendi.

Görüntü dökümü:

- Araçlardan görüntü

- Bakan Kirişci'nin konuşması

- Test sürüşü

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA,