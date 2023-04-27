Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttik (2)

YILLIK TOPLAM 93,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Sakarya Bekir Paşa Otoyol Kavşağı'nın açılış törenleriyle Karapürçek- Akyazı İl Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

2022 yılındaki projelerin önemini ve büyüklüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 21 yıldır sağlanan siyasi istikrar, her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da olumlu etki oluşturdu. Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması için uygun yasal altyapı tesis edildi. Güçlü bir ekonominin inşası için uygulanan politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022 yılını 254,2 milyar dolar ihracat ile rekor bir seviyede kapadık. İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için 14 Mayıs yola devam deme günüdür" diye konuştu.