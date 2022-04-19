Bakan Karaismailoğlu, demir yolu işçileriyle iftar yaptı

GAZİANTEP (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu işçileriyle iftar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı, Gaziantep'e kadar ulaştıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli ile iftar programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, demir yollarının, Türkiye'nin ulaşım tarihinde sadece bir ulaşım sistemi olmanın ötesinde önemli bir anlamı olduğunu belirterek, "Demir yolları, bu topraklardaki ulaşım ağının ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel öneme sahip stratejik bir parçasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra 2003 yılına kadar ihmal edilen demir yollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Son 20 yılda, demir yollarımıza 320 milyar lira yatırım yaptık. Elektrikli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdık. Sinyalli hat uzunluğunu yüzde 183 artırdık. Yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdığımız ülkemizi, Avrupa'nın 6, dünyanın da 8'inci YHT işleticisi ülkesi seviyesine çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Bu hatta hedefimiz, günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmaktır. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ifadesinin gereği olarak, önümüzdeki dönemlerde demir yolu yatırımlarımızı daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 2053 yılına kadar olan planlarımızı kamuoyuyla paylaştık. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nında demir yollarına özel bir yer verdik. Yıllarca kaderine terk edilmiş demir yollarımızın yeniden canlanması için 'Ana yurdu demir ağlarla örme' politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olarak olan demir yolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı; önümüzdeki 30 yılda planladığımız 198 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımının en büyük payını demir yollarına ayırarak, tam 68 milyar dolarlık demir yolu yatırımı gerçekleştirerek 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşıyacağız."