Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri Türk mühendisleriyle, kendi yerli, milli teknolojileriyle üreten bir Türkiye var" Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu. (2) Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Adil Karaismailoğlu Kırşehir Güncel Haberler

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