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Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri Türk mühendisleriyle, kendi yerli, milli teknolojileriyle üreten bir Türkiye var"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Adil Karaismailoğlu Kırşehir Güncel Haberler

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