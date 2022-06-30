Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planladıklarını belirterek, "Lojistik sektörü günümüzde gittikçe daha da entegre hale gelen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşıdır. Küreselleşen dünyada 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu coğrafyanın merkezinde olan Türkiye'nin önemi her geçen gün artıyor. Doğu-batı uluslararası tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye, Çin'den Londra'ya uzanan bir hattın merkezinde. 2002 yılından bu yana, ülkemizin ulaştırma ve altyapısına gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bugün 700 milyar doları aşan ticaretten alacağımız payı artıracağız" diye konuştu.